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澳洲央行連三升 銀行推新一波澳幣定存、年利率上看10％

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

澳洲央行（RBA）5月再度宣布升息1碼，為連續第三度上調基準利率，顯示抑制通膨的決心，在全球其他主要央行近期都採取按兵不動立場之際，凸顯出澳洲央行的偏鷹的立場。隨著澳幣持續升息，對於有外幣需求的民眾也帶來潛在的切入點。為了滿足民眾多元資金配置需求，不少銀行都推出澳幣定存專案，如滙豐銀行澳幣定存7天期享10%優惠，永豐銀行則推出澳幣7天期最高年利率8%方案。

滙豐銀行澳幣定存活動延長至6月底，針對合格卓越理財客戶以非定存承作幣別資金換匯後辦理專案，可享7天期年利率10%優惠，單筆最低承作金額為等值美金3萬元(含)，每一客戶最高承作總限額為等值美金200萬元（含）。另外，合格卓越理財客戶單筆最低承作金額達澳幣3萬元，即可享3個月期年利率5%優惠，每一客戶最高承作限額為澳幣100萬元，活動同樣6月底截止。

永豐銀行即日起至6月30日，推出換匯優利定存專案優惠，透過MMA金融交易網、行動銀行或大戶APP，於線上以新臺幣結購，可享澳幣7天期年利率8%、1個月期年利率最高4.5%優惠，起存額為澳幣100元。

台新銀行推出匯享利換匯外幣定存專案，民眾於6月30日前以網路銀行或行動銀行承作外幣定存，最高可享澳幣14天期年利率7%、1個月期年利率4%、3個月期年利率3.8%優惠，單筆起存額為澳幣1,000元以上。

台北富邦銀行即日起至6月30日止，推出Fubon+換匯定存活動，民眾以新台幣換匯並辦理定存，可享澳幣14天期年利率6%、1個月期年利率4%、3個月期年利率3.6%優惠，單筆申辦金額為澳幣1,000元以上。

澳洲 滙豐銀行 永豐銀行

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