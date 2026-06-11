金融業用AI遇法規高牆 銀行公會向金管會提解方

為讓金融業順利導入AI，銀行公會擬在金融建言白皮書提出兩大訴求，一是鬆綁雲端服務複委外認定，並允許以替代措施進行風險控管；二是建立銀行、保險及證券業一致的雲端監理標準，以降低法遵障礙並加速數位轉型。

目前金融業委外管理規範，多建立在信用卡製卡、保單印製及催收等傳統委外模式，金融業可直接監督受託廠商，法規也要求金融業需負起相關管理責任。

但AI及雲端服務興起後，金融業使用的多是國際大型軟體與雲端平台服務，運作模式與傳統委外已大不相同。

現行規範卻仍沿用過去架構，導致金融業導入新科技時面臨不少法遵障礙。

以客戶管理系統、生成式AI及雲端分析工具為例，許多服務背後都建立在國際雲端平台上。

依現行規範，金融機構可能被要求進一步掌握底層雲端業者的管理機制與契約安排，但實務上往往難以做到。

公會認為，金融機構無法直接監督國際大型雲端業者，且國際大型業者也不可能因個別金融機構需求調整全球營運模式、或因單一客戶修約，因此建議金管會檢討相關規範，改採更符合實務的風險管理方式。

例如，可允許金融機構經過風險評估後，以內部控制、資訊安全管理、第三方查核或持續監測等方式補強，而非因契約無法修改就無法使用相關服務。

除法規內容外，各業別監理標準不一致也是業者關注焦點。

目前銀行、保險及證券業對雲端服務的規定並不完全相同，金融集團導入同一套AI系統時，常須分別因應不同法遵要求。

因此銀行公會建議，可建立跨業一致的監理框架，讓金融集團能以相同標準推動AI及雲端應用，降低法遵成本與執行難度。

金融業者認為，未來智慧客服、AI助理、客戶分析及風險管理等應用都高度依賴雲端技術。

若相關規範能與國際實務接軌，將有助金融業加速AI布局，提升整體競爭力。