金管會不再全額放行！壽險配息首見打折

壽險業配息不再全額放行。繼富邦人壽、合庫人壽及保誠人壽獲全額核准配息後，金管會日前公布第四家壽險配息審查結果，僅核准發放現金股息50億元，成為今年首家未獲全額核准的壽險公司。

據了解，該公司為大型本國壽險業者，經與金管會溝通後調整配息規模。

壽險圈指出，該公司與其揭露的配息規劃相比，核准額度明顯收斂，也顯示金管會今年對壽險業配息採取較審慎態度。

市場認為，此舉顯示金管會除檢視獲利表現外，也同步考量接軌新一代清償能力制度（TIS）後的資本適足狀況，及未來15年過渡措施下的資本規劃，採取較嚴格的配息審查標準。

目前仍有數家壽險公司配息申請案待審。市場預期，在金管會強調資本穩健與順利接軌新制下，後續案件未必全數依業者規劃額度核准，最終配息規模仍有變數。

今年包括富壽、合庫、保誠、國泰、台壽、凱壽、安聯等七家壽險業者向金管會申請配息。

其中富壽、合庫、保誠各獲准配發114.2億元、6.19億元、及30億元，合計150.39億元，均依業者申報金額全數核准。第四家業者則未能按其原先規劃，獲全額核准。

不過，就算子壽險配「被打折」，也不會影響母金控既有配息規劃。因母金控多是「舉債配息」，若子壽險上繳股息不如原先規劃，母金控可能得多增加對外舉債額度，以滿足既有規劃。