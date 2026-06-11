台幣連五貶 測試31.7

受美伊戰爭情勢延長、美元指數於100高檔震盪，加上美國科技股出現拋售潮影響，全球風險情緒轉趨保守，台股昨（10）日賣壓湧現，終場重挫，外資單日大賣超935.7億元，資金同步撤離，壓低新台幣匯價，測試31.7元關卡。

新台幣昨日盤中逼近31.7元，終場收在31.668元、貶值5分，連續五個交易日收黑，下探近兩個月以來收盤新低，成交量36.99億美元。市場估算，外資單日匯出金額約近20億美元，熱錢撤離壓力未減。

匯銀主管指出，外資賣超與匯出，加上國際美元偏強，主要亞幣普遍承壓，新台幣同步走弱。不過相較前一交易日匯市成交量逼近50億美元，昨日已降溫，但整體資金進出規模仍處高檔，波動仍大。

從盤中走勢來看，台股中午過後轉為重挫，外資持續調節持股，尚未完全匯出，預估賣超仍待消化。匯銀人士表示，近期匯市主軸仍由外資資金流向主導，新台幣升貶高度連動股市表現。

在供需結構方面，出口商在匯價接近31.7元時持續進場拋匯，形成重要支撐。