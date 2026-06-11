央行總裁楊金龍看「四貸同堂」買股 風險還很遠

外資近期大幅提款台股，導致台股連番重挫，央行總裁楊金龍昨（10）日透露，6月以來外資淨匯出逾50億美元，不過他認為，台股適度回檔是「健康」的，台股因配息率相對較高，吸引大量外資進出操作。

楊金龍昨日被問及台股近期回檔時表示，市場本來就不可能只漲不跌，適度回檔是「健康」的。

在外資動向方面，國民黨立委賴士葆質疑，近期外資大幅賣超台股，是否使台股淪為外資「提款機」。楊金龍表示，台股配息率相對較高，吸引大量外資進出操作。統計6月以來外資淨匯出約50億美元，相較整體外資規模並不大。

楊金龍表示，近年外資投入台股顯著增加，規模較過去成長兩至三倍，交易頻率也明顯提高。央行樂見國際資金來台投資，並維持市場自由開放原則，不會限制資金流入，也不會刻意打壓股市。

然而，他也提醒投資人應留意財務槓桿過高帶來的風險，並呼籲金融機構避免資金過度集中股市，以維持金融市場穩定。

民進黨立委郭國文質詢指出，近年台股大漲帶動投資熱潮，不少民眾透過房貸、車貸、信用貸款甚至股票融資等方式投入市場，形成所謂「四貸同堂」現象，令人擔憂是否出現過度槓桿化問題。楊金龍回應表示，目前金融體系資產品質及市場運作仍屬穩健，「我覺得離風險還很遠啦」，但也認同主管機關必須提高警覺，金管會將持續加強監理與風險控管。

此外，市場近期也傳出部分銀行為爭取大型企業存款，甚至提供高於放款利率的存款條件。其中以台積電最受矚目。

對此，楊金龍坦言，央行內部確實曾討論相關現象，「我也感到很納悶」，但由於大型企業擁有較強議價能力，銀行競爭存款資源情況確實存在。央行將持續關注相關發展，不會對異常現象視而不見。

至於央行日前發布金融穩定報告提及AI產業可能出現過熱現象，楊金龍澄清，相關內容主要引用國際貨幣基金（IMF）的研究觀點，並非央行直接對市場的判斷，央行是從金融穩定角度提醒市場留意潛在風險。