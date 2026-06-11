中央銀行總裁楊金龍：通膨若超標 不排除升息

中央銀行總裁楊金龍昨（10）日被立委問及是否採取預防性升息時透露，若預期未來半年通膨率都將維持在2%以上，採取預防性升息較為適當，不僅有助穩定市場預期，也能降低後續政策調整成本。

楊金龍昨日針對立委李彥秀和顏寬恒關切當通膨可能突破2%警戒線時，央行應採取「預防性升息」或待通膨發生後再升息的問題，楊金龍表示，兩種作法各有適用情境，他也透露預防性升息的條件，強調若預期未來半年通膨率都將維持在2%以上，採取預防性升息較為適當。

楊金龍強調，目前台灣並未面臨輸入性通膨，且央行預估今年全年CPI年增率約為1.93%，仍低於2%警戒線。

他強調，即使未來CPI升至2%以上，也不代表就要啟動升息，仍須綜合評估通膨來源、持續性及整體經濟情勢後，再決定利率政策方向。

目前央行對全年物價和GDP的估值，是以油價86美元作為推算，未來若油價波動過大，也會調整數據。

今年油價上漲主要受到美伊戰爭影響，楊金龍認為，此次戰爭時間確實比預期久，但從目前油價由100美元之上回跌至90美元左右，戰爭似乎也接近尾聲。

楊金龍說明，若判斷通膨預期持續升高，例如未來半年都維持2%以上，甚至可能影響企業與民眾價格預期形成，提前升息有助抑制通膨心理，避免物價壓力進一步擴散。

但若通膨僅屬短期現象，且預期未來將快速回落，則未必需要立即採取貨幣緊縮措施。