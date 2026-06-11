富邦證將發債 募資50億元

券商募資潮再添一樁。富邦金控（2881）昨（10）日代子公司富邦證券公告，將發行新台幣50億元無擔保次順位普通公司債，進一步提升財務韌性。

台股今年在AI題材及資金行情帶動下持續創高，市場成交量維持高檔，券商融資融券及不限用途款項借貸等業務需求同步攀升。

由於證券商須維持一定資本適足率，當業務規模擴大時，便需要透過增資或發行公司債等方式補充資本，以支應後續營運發展。

根據公告，富邦證券此次發行2026年度第一期無擔保次順位普通公司債，發行總額50億元，每張面額100萬元，依票面金額十足發行，發行期間10年，票面固定年利率2.40%。募集資金將用於強化財務結構及提升資本適足率，將委託承銷商採洽商銷售方式對外公開承銷。

近期大型券商陸續啟動募資計畫。國泰金（2882）9日代子公司國泰證券公告，董事會已通過辦理現金增資案，將由母公司全數認購50億元；元大證券3月董事會通過發行上限150億元的無擔保普通公司債，其子公司元大證金也通過發行36億元公司債；凱基證券5月董事會決議發行不超過200億元無擔保普通公司債。