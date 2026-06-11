富邦金前五月獲利創高 EPS 6.27元 旗下銀行、產險、證券、投信同寫新紀錄

富邦金控（2881）今年5月自結合併稅後純益157.7億元，月減59.3%，與去年同期相較由虧轉盈，累計今年前五月合併稅後純益878.5億元，年增122.4%，創歷史同期新高，每股稅後純益（EPS）為6.27元。

其中四大子公司，包括台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信等四家公司，5月及累計前五月獲利皆創歷史同期新高；至於富邦人壽5月及累計前五月調整後獲利亦創歷史同期新高。

富邦金控表示，透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）之股票處分損益，5月金控合計219.6億元，累計前五月金控合計713.3億元；金控調整後獲利5月377.3億元，累計前五月共1,591.8億元，超越歷年全年獲利表現，調整後每股稅後純益為11.36元。

富邦人壽5月稅後純益78.2億元，累計前五月稅後純益538.9億元；加計5月及累計前五月FVOCI股票處分損益211.4億元及695.7億元後，5月調整後獲利為289.6億元，前五月調整後獲利為1,234.6億元。

富邦人壽表示，獲利表現強勁的原因，除CSM攤銷及經常性投資收入貢獻獲利外，亦受惠台股加權指數5月漲幅近15%並再創新高，台股持續實現部分資本利得。

5月美債利率反彈後震盪整理。富邦人壽以穩定提升經常性收益，完善債券配置與資金管理為目標。

富邦人壽個體累計前五月初年度保費收入（FYP）達704億元，年成長31%；5月初年度保費130.6億元，年成長43%，累計及單月預估皆排名業界第二。富邦人壽持續聚焦保障型及分期繳商品銷售。

台北富邦銀行5月稅後純益41.6億元，年增56%，累計前五月稅後純益205.4億元，較去年同期成長31%，續創歷史新高。利息淨收益方面，今年以來存、放款動能維持強勁，餘額較去年同期均成長18%，同時在淨利差提升帶動下，累計利息淨收益較去年同期成長27%，手續費淨收益方面，受惠資本市場持續熱絡，保險及基金等財富管理商品銷量穩健成長，帶動整體手續費淨收益較去年同期成長37%。

富邦產險5月稅後純益8.9億元，前五月稅後純益46.4億元，續創同期新高；加計FVOCI股票處分損益後，5月調整後獲利16.1億元及累計前五月調整後獲利59.2億元，主要來自優異承保獲利表現及投資收益貢獻。