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金管會擬調整注意股票條件與處置制度條件 券商：有助資金流動性

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

金管會擬調整注意股票條件與處置制度條件，證券業者表示，若放寬，對獲利成長股是正向利多，有助改善資金流動性與市場效率；不過，投資人應了解任何短線急漲飆股都有其風險。

券商人士表示，政策原本保護投資人的作法應該給予肯定，但台股已在4萬點以上，且後市仍樂觀，日成交量多在1兆元以上，台股結構出現質變，政策適度合理調整有其必要性。

凱基投顧董事長朱晏民指出，台股今年4、5月擺脫美伊戰爭帶來的重挫後，兩個月能大漲約1.3萬點，主要是代理AI迅速發展起來，以及AI新創公司Anthropic第1季獲利令市場振奮，也因為短線急漲而出現近日拉回，但還屬健康整理盤勢，AI帶來的「有基之彈」在未來應該還有很大的漲升空間。

投信高階主管表示，台積電、台光電、台達電到聯發科股價出現強漲走勢都是「有基之彈」，尤其AI相關零組件或原料供不應求，造成報價突然暴漲而引發相關股票飆漲；但如觸及注意股票條件而遭處置，股票交易流動性多數會萎縮。

此外，外資對處置股票也會有所疑慮，先前傳出MSCI季度調整會參酌該股票是否遭處置而考量是否納入成分股，背後原因是處置股的流動性往往受到影響。

國泰證期顧問部協理郭經緯表示，強勢股常因基本面利多而急漲，過去容易被列處置，未來一旦放寬警示條件，有利延續趨勢；而處置天數若減少，投資人可能認為「被關禁閉沒那麼可怕」，有助釋放流動性，因此資金也較敢追價。

另一方面，強勢權值股的流動性增強，有助提高日成交均量，也呈現合理的技術面。

台股 金管會 美伊戰爭

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