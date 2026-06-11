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金管會兩大措施鬆綁 大型股「關禁閉」機率將降低

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
台股進入「高價股時代」，現行處置股制度也掀起檢討聲浪。歐新社
台股進入「高價股時代」，現行處置股制度也掀起檢討聲浪。歐新社

台股進入「高價股時代」，現行處置股制度也掀起檢討聲浪。金管會昨（10）日揭露兩大措施，一是調整注意股警示標準，檢討漲跌幅、絕對價差門檻；二是縮短處置期間。市場預期，未來大型權值股遭列注意股或處置股的機率可望下降。

金管會指出，注意股與處置股制度目的在提醒投資人注意交易風險、維護市場交易秩序與交割安全，目前多數亞洲市場也有類似機制，因此現階段有存在必要。

不過，近年台股規模快速擴大。截至5月25日，股價超過千元的個股已達約50檔，今年日均成交量逼近1兆元，高價股數量與市場規模都較過去明顯增加。

因此，金管會督導證交所與櫃買中心重新檢視注意股警示標準。調整方向聚焦兩大項目。

首先是「漲跌幅異常」標準，目前個股近六個營業日累計漲跌幅超過25%、30個營業日漲幅超過100%等，即可能列入注意股，未來將配合市場環境重新評估合理門檻。

其次是高價股的「絕對價差」標準。現行規定中，股價500元以上個股，每增加500元級距，兩個營業日收盤價差容許值增加25元。但隨千金股大增，現行級距是否仍符合市場現況，也將納入檢討。

除了較難被列入注意股外，金管會也同步研議縮短處置期間。目前個股若連續或頻繁觸及注意股標準，就可能被列為處置股，一般處置期間為十個營業日，當沖比過高者長達12個營業日。

一旦遭列處置股，交易方式將改為分盤撮合，且需預收款券、無法融資融券與當沖，流動性明顯降低，因此被市場形容為遭到「關禁閉」。

金管會指出，近年上市櫃公司資訊揭露更加透明，法人說明會召開頻率提高，加上資訊傳播速度大幅提升，因此將評估縮短處置期間的可行性。

至於中長期改革方向，金管會表示，將持續蒐集國際市場制度發展趨勢，並徵詢專家學者、投資人及市場業者意見，通盤檢討注意股與處置股制度的妥適性。

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