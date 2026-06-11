中租報喜 前五月 EPS 4.91元

中租控股（5871）昨（10）日公告5月自結合併稅後純益為19.08億元，月成長11%、年成長21%，累計前五月稅後純益為91.9億元，年成長4%，每股稅後純益（EPS）為4.91元，主要受益於台灣與東協地區業務升溫。

營收方面，5月自結合併營收為83.7億元，年成長1%，創去年4月以來次高，僅次於4月份，累計營收為403.2億元，年減2%。從各地區表現來看，今年前五月台灣、中國大陸及東協地區營收分別年減2%、年減9%及年增11%；5月單月來看，隨著台灣和東協市場業務動能回升，中租5月單月營收從前月的70.5億元，回升到83.7億元，若與4月相比，整體營收成長5%，其中又以台灣地區的營收月增7%，成長動能最為明顯。

獲利方面，中租5月單月稅後純益19.08億元，較去年同期增加21%，亦較前月成長11%，單月EPS為0.73元，當月EPS已反映一次性扣除特別股股利約6.27億元，以及追溯調整每股0.2元股票股利等因素。累計前五月稅後純益91.9億元，較去年同期成長4%。

以地區別觀察獲利情形，台灣、中國大陸及東協地區累計獲利分別年增7%、衰退1%及成長15%。中租分析，主要受惠於台灣及東協地區業務逐月增溫，加上大陸預期信用減損損失持續下降，使整體獲利維持成長。

中租控股董事長陳鳳龍日前曾說，今年獲利情形會漸入佳境，全年維持成長目標。雖然融資租賃業不適合以銷售量作為主要經營指標，但中租今年度仍以台灣、大陸及東協三大市場應收帳款餘額穩健成長為目標，並持續深耕中小微企業與消費金融市場，強化資金籌措能力。

海外布局方面，截至去年底，中租已於大中華區及東南亞111個城市行政區設立超過178處業務據點或行動辦公室。中租規劃2026年將於大陸、菲律賓及印尼各增設一處業務據點，進一步擴大服務網絡，強化區域市場布局。面對金融市場競爭與環境變化，中租將持續以紀律、品質與效率為核心，推動營運成長並提升股東價值。

股利政策方面，中租擬配發2025年盈餘，預計每股配發現金股利5.8元、股票股利0.2元，合計每股配發6元股利，中租昨日股價收在119.5元，換算現金殖利率約4.8%。