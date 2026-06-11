樂天銀衝企金 加速損益兩平

隨著澳幣持續升息，對於有外幣需求的民眾也帶來潛在的切入點。為了滿足民眾多元資金配置需求，不少銀行都推出澳幣定存專案，如滙豐銀行澳幣定存7天期享年息10%優惠，永豐銀行則推出澳幣7天期最高年利率8%方案。

2026-06-11 05:56