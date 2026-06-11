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樂天銀衝企金 加速損益兩平
國票金控（2889）昨（10）日代子公司樂天銀行公布增資的基準日為本月22日，此次增資27.78億元，作為充實資本與營運資金，以支應未來業務發展用。國票金控指出，樂天銀行今年啟動「企金元年」，開始承作法人自貸業務，將有助於加速損益兩平。
樂天銀昨日公告兩項增資與資本調整相關重大決議，其中包括6月8日已經金管會申報生效之減資彌補虧損案，以及私募普通股現金增資案之增資基準日。
在減資方面，樂天銀行於4月17日經股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，並經金管會於6月8日申報生效。此次減資基準日訂為6月18日；增資方面，樂天銀行董事會於昨（10）日決議通過，預計發行2億7,789萬3,800股，發行價格為每股10元，發行總金額達27.78億元，採原股東全數認購，認購比率100%，認股基準日訂於6月22日。
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