陽信銀前五月每股稅前賺0.75元

陽信銀行自結資料顯示，5月單月稅前盈餘達6.71億元，年增54%，前五月累積稅前盈餘30.31億元，年成長16%，稅前每股盈餘為0.75元。5月底總資產8,418億元、淨值581億元，比去年同期年增9%與12%；另逾放比維持0%、備抵呆帳覆蓋率87,094.28%，資產品質優於同業平均。

為滿足客戶多元資產配置，陽信銀行自即日起至今年11月30日止，推出「一馬當先‧美元優利定存」專案，凡辦理9或12個月期美元定期存款，單筆起存額1萬美元，不限新舊資金，即可享4.2%優惠年利率，另有其他幣別及利率供選擇，為企業資金調度與個人資產配置提升效益。

陽信銀行積極落實ESG永續經營，於5月19日至20日舉辦第15屆「偏鄉孩童圓夢計畫」，前往苗栗縣獅潭、東河及田美國小，致贈學童專屬圓夢禮物及學習物資。該公益活動自2012年起，已累計走訪72所偏鄉學校，陽信銀行期盼透過長期投入偏鄉，支持學童安心學習與多元成長，陪伴孩子們勇敢追夢，展現金融業安定社會的正面力量。