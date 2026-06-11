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專家：金價難返高峰

經濟日報／ 記者黃于庭戴玉翔／台北報導
黃金示意圖。路透
黃金示意圖。路透

近日黃金價格直直落，昨（10）日金價跌幅超過2%，來到每英兩4,170美元以下，國內兩大首席經濟學家分析，受到Space X IPO案推進影響，今年資金流向AI類股，加上市場對美國聯準會降息預期降溫，美債殖利率與國際美元指數維持高檔而壓抑金價表現，若今年底前未出現聯準會降息的市場預期，金價恐難重回5,000美元高峰。

市場近期關注金價跌破4,200美元的走勢，富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋指出，目前資金明顯集中於股市，與SpaceX IPO案提前推進有關，帶動資金重新配置，造成比特幣、黃金等資產價格明顯受到壓抑；其次，市場對聯準會今年降息的期待已經退燒，金價要稍有回穩，仍需等待IPO案告一段落，以及6月中旬各國央行利率決策會議後，資金情緒才可能稍有改善。

國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，金價去年漲幅較大，尤其去年底明顯有一波散戶進場，而今年資金則主要流向AI類股；其次，從經濟因素來看，今年持續受到荷莫茲海峽封鎖、油價維持高檔與通膨影響，短期內聯準會降息路徑受到較大挑戰，美國十年期公債殖利率維持在4.4％至4.5%高檔，美元指數也維持在98～99以上，成為壓抑金價上漲的原因。

林啟超認為，隨著各主要央行的黃金儲備價值已超過美債儲備，且持續在購買黃金，基本面支撐仍在，不過，年底前若沒有聽到聯準會更明確暗示降息的可能性，恐較難看到金價突破4,500美元以上。

羅瑋則說，市場普遍擔心錯失股市上漲機會，因此每逢股價回落，資金便迅速回流，形成股市持續吸金的氛圍。在這種情況未改變前，黃金與其他非股市資產仍將持續承受壓力。至於美國與台灣的利率走向，6月大致仍將維持不變，後續變化仍待進一步觀察。

金價 富邦金控 降息

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