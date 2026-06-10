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五大信賴產業上路首月告捷 國銀放款暴增908億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

六大核心戰略產業正式退場，五大信賴產業接棒。金管會公布首份五大信賴產業放款成績單，截至4月底國銀放款餘額達4兆3,251億元， 月增908億元，首月就達全年第一期目標1,200億元的75.7%，其中以安控、次世代通訊及AI（人工智慧）產業增幅最亮眼。

金管會表示，配合行政院五大信賴產業推動方案，今年2月訂定「獎勵本國銀行辦理五大信賴產業放款方案」，第一期實施期間為今年4月至12月，新增放款目標為1,200億元。

4月首月即增加908億元，顯示銀行資金已快速轉向新政策重點產業。

若從產業別觀察，4月底放款餘額最高的是軍工產業，達2兆8,490億元；其次為人工智慧產業1兆768億元；第三為次世代通訊產業9,963億元。

若看單月增幅，則以安控產業增加312億元最多，其次為次世代通訊產業增加243億元，人工智慧產業增加235億元，分居第二、三名。半導體產業則增加40億元，軍工產業增加98億元。

金管會指出，放款增加主因多數企業因產業特性、生產周期及資金成本考量，增加短中期周轉金需求所致。

隨五大信賴產業成為政府未來產業政策主軸，預料銀行授信資源也將持續向半導體、AI、軍工、安控及次世代通訊等關鍵產業集中。

至於放款餘額前五大銀行，依序為台灣銀行、第一銀行、兆豐銀行、合作金庫銀行及彰化銀行（2801），公股銀行仍是支持五大信賴產業的重要資金來源。

銀行 金管會 行政院

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