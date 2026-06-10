五大信賴產業上路首月告捷 國銀放款暴增908億元

因應立法院財委會要求研議醫療險的改革，金管會周三上午由保險局副局長蔡火炎出面，邀集多家保險業者前來開會對於醫療險的變革表示意見，據相關人士透露，在為時二個多小時的會議中，業者向金管會提出的訴求主要有三大重點，包括：1. 希望現行的「融通理賠」要有原則，不要常態化；2. 釐清門診手術與住院手術，以「有無住院登記」來釐清，另外不要有「一日手術」的名詞來混淆視聽及誤導保戶；3. 要擴大理賠範圍，就要允許業者能對舊的實支實付醫療險有依契約可調高保費，不能一方面禁止業者調高保費，另一方面卻要求業者擴大理賠範圍。

2026-06-10 23:06