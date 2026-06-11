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台壽奪台中超巨蛋 BOT 案 中信集團布局運動經濟再下一城

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台中超巨蛋（模擬圖）落腳水湳經貿園區，預計可容納3萬人以上，用於舉辦棒球等大型體育賽事、大型演唱會等藝文活動。台中市政府／提供
台中超巨蛋（模擬圖）落腳水湳經貿園區，預計可容納3萬人以上，用於舉辦棒球等大型體育賽事、大型演唱會等藝文活動。台中市政府／提供

中信集團運動經濟全台大布局再下一城。台灣人壽昨（10）日公告，獲台中市政府運動局評選為「台中市運動產業園區新建營運移轉（BOT）案」最優申請人。該案總投資金額近600億元，為國內規模最大、投資金額最高的運動產業BOT案。

台壽同時呼應政府引導保險資金投入國家建設政策壽預計將與主辦機關及合作夥伴共同努力最早提前至2031年完成，樹立民間參與公共建設的重大里程碑。

台中市運動產業園區BOT案備受市場矚目，其中最受關注的核心建設即為台中超巨蛋。台灣人壽總經理莊中慶日前表示，台中超巨蛋初步規劃可容納人數約4.57萬人，全案將由中信集團主導，擬參考北海道巨蛋模式，引進日本火腿集團合組國際聯合開發團隊。除主體場館外，也將規劃二棟飯店及一座大型百貨商場。其中商場總營業樓板面積達10萬坪，規模有望超越興建中的台中高鐵站特區「D-ONE第一大天地」購物中心，成為全台最大百貨商場之一。

對於為何參與此投資案，台壽表示，公司響應政府擴大保險業資金投入公共建設政策，長期參與國內公共建設投資，具備大型公共建設投資評估及風險管理經驗，本案擁有長期穩定租金收入，符合壽險資金穩健投資原則，並將與國內外具豐富實績之專業營運團隊合作，經評估履約能力無虞，且公司亦設有專業投資團隊，能有效執行投資管理。

台壽表示，本案總投資金額近600億元，預計最晚於簽約日起7年內興建完成，並將與主辦機關及合作夥伴共同努力最早提前至2031年完成。

而台壽近年積極布局國內公共建設。台壽指出，公司參與國內多項大型促參公共建設投資，如高雄總圖文創會館BOT案、宜蘭清水觀光遊憩BOT案、臺中洲際棒球場BOT案、高雄南區焚化爐BOT案等，累積許多公私協力模式投資經驗，熟悉促參案投資架構、大型公共建設投資評估、履約風險控管等實績。

據台壽統計，截至2026年4月底，公司辦理國內專案運用、公共及社會福利事業投融資核准額度約796.5億元，其中共參與九件（未包含本案）由政府主辦或標售的國內大型公共投資案（包含促參案、公辦都更案或國有土地標售案），得標迄今皆正常履約。未來也將持續展現壽險資金投入公共建設的社會價值。

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