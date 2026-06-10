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台股高點隱藏「兩個世界」危機 台灣董事學會蔡鴻青：六成企業仍衰退

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
台灣董事學會十五週年年會《共治年代的下一步》，台灣董事學會發起人蔡鴻青出席。記者曾吉松／攝影
台灣董事學會十五週年年會《共治年代的下一步》，台灣董事學會發起人蔡鴻青出席。記者曾吉松／攝影

台灣董事學會昨舉辦「董事學會十五週年年會」，以「共治時代的下一步」為題發布2026台灣董事會白皮書，台灣董事學會發起人蔡鴻青憂慮指出，台灣正站在歷史上最好的時刻，但正形成「一個市場、兩個世界」，一端是持續壯大的全球級企業，另一端則是面臨轉型、接班與成長壓力的中小企業與家族企業。

白皮書指出，過去十五年是台灣資本市場成長最快的階段之一，台股從2012年至今年6月，指數從7700點漲至45071點，漲幅高達485％。總市值由0.8兆美元成長至5兆美元，全球排名由第15名躍升至第5名；外資持股比例也從32.6%提高至47.5%，接近市場半數。

蔡鴻青說，從資本市場規模、企業獲利能力到國際資本認同度觀之，台灣正站在歷史上最好的時刻，外資關注的焦點，也從少數龍頭企業逐漸擴大至更多具備治理能力與國際競爭力的台灣企業，顯示台灣企業已逐漸走向世界舞台。

但在指數持續創高背後，企業之間差距正快速拉大，經統計，台股前百大企業已占整體市場近八成市值，其中台積電單一公司去年就占市值四成，比2012年的12%大幅攀升；去年一月至今年六月間，也有1047家公司市值衰退。而去年全台股市場中，只有33%、約634家公司獲利成長，在約1800家上市櫃企業中，有六成公司面臨市值與獲利衰退壓力。

「這其實是大家不樂意見到事情，台灣不能夠只有一家公司，台灣需要有很多很厲害的公司，所以當你有這麼大的一個反差的時候，其實值得憂心的，」蔡鴻青說，台灣經濟的韌性不能只依賴護國神山，更需要一群具備技術、治理與國際化能力的「群山」。

因此，蔡鴻青說，董事學會近年提出「共治年代」概念，強調企業經營正從創辦人獨治走向董事會、專業經理人、股東與外部專家共同參與決策的新架構。未來企業競爭力不再只是規模與資本，而是治理能力與協作能力。

昨日年會也邀請台泥企業團董事長張安平、聯華神通集團董事長苗豐強、現任財團法人新世代金融基金會董事長陳冲、台灣董事學會創會理事長許士軍、政治大學名譽教授周行一、研華董事劉蔚志共同探討台灣企業下一個十五年的發展方向。

陳冲昨日從法制觀點切入，指出共治要能落地，必須回到公司法第202條的制度精神。他建議台灣企業借鏡德國公司法的雙軌制，釐清監督與經營的分工：股東選出的董事會偏向監督機制，而實際營運決策應由專業經營團隊承擔。

苗豐強則認為，相較美國外部董事比例多過半數的結構，台灣目前獨立董事制度仍有強化空間，因此應採取「50/50合資哲學」，雖然外界常認為平等股權結構難以管理，但實務上反而更能促進理性溝通與權責對等，讓決策回到策略本質。他強調，董事會不應只停留在聽取報告與形式性核准，而應在重大併購與投資前期就積極參與，強化專業討論並給予經營團隊實質支持。

台灣董事學會十五週年年會《共治年代的下一步》，董事學會理事長周行一（中）、創會理事長許士軍（前）、台灣董事學會發起人蔡鴻青（右二）、台泥企業團董事長張安平（右四）、聯華神通集團董事長苗豐強（右五）、研華董事劉蔚志（左五）等人出席。記者曾吉松／攝影
台灣董事學會十五週年年會《共治年代的下一步》，董事學會理事長周行一（中）、創會理事長許士軍（前）、台灣董事學會發起人蔡鴻青（右二）、台泥企業團董事長張安平（右四）、聯華神通集團董事長苗豐強（右五）、研華董事劉蔚志（左五）等人出席。記者曾吉松／攝影

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