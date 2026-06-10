遠雄人壽落實公平待客 攜手台南市府守護近9,000名弱勢市民

為了讓保險保障延伸至社會各個角落，遠雄人壽持續四年攜手臺南市政府推廣微型保險，為近9千名臺南地區弱勢民眾撐起突發風險的保護傘，有效防止弱勢家庭因突發變故陷入更嚴峻的經濟困境，以實際行動擴大社會安全網。為了將關懷網絡織得更細密，遠雄人壽的保障範圍從經濟弱勢家庭與婦幼，延伸涵蓋至身心障礙族群、癌友、犯罪被害人及新住民與其家庭成員，展現對特定邊緣族群的深度關懷。

遠雄人壽多年來持續串聯地方政府與社福團體資源，攜手新北市、南投縣、臺南市政府及全台超過50個公益團體共同合作，讓安心承諾觸及更多需要的角落，體現普惠金融的核心價值。

這份無形的保障，在許多資源匱乏的偏鄉家庭中，也化作實質的安心力量。家住花蓮偏遠山邊的陳同學，就是這份愛心的受惠者之一；就讀高一的陳同學從小父母離異，因母親深受疾病所苦、不良於行，身為獨子的他從小就主動扛起照顧母親與所有家務的重擔。為了讓以輪椅代步、沒有固定收入的媽媽吃得健康，陳同學高中特別選擇餐飲科就讀，下課後便趕回家張羅晚餐。

長期輔導他們的社工感嘆，在這樣艱困的經濟條件下，家庭根本不可能有餘裕購買保險來分散風險。遠雄人壽公益贊助的微型保險，就像一把及時雨傘，為身為家庭支柱的陳同學注入了一份面對意外風險的底氣，也讓陳媽媽心中感到安心。透過這份保障，陳同學不僅體會到了保險助人的真諦，更期許自己未來長大有能力時，也要將這份溫暖回饋給社會。秉持不漏接邊緣家庭的初衷，遠雄人壽持續將這份愛心擴大，微型保險至今已幫助超過5.4萬名弱勢民眾、承保金額逾新台幣240億元，在每個弱勢家庭面臨考驗的關鍵時刻，適時發揮穩定生活的功能。

憑藉著紮實的推行成果，遠雄人壽在微型保險的推廣上屢獲主管機關高度肯定，不僅連續7年榮獲金管會微型保險「業務績優獎」，更6度獲頒「身心障礙關懷獎」。未來，遠雄人壽將持續秉持品牌初衷，深化公平待客與普惠金融的實踐，期盼帶動更多社會共好力量，為全台弱勢族群築起更堅韌的安全保護網。