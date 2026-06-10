首屆AFA Awards報名正式開跑 台灣金融科技七強出列

亞洲金融科技聯盟（AFA）首屆「亞洲金融科技聯盟大獎」（AFA Awards）正式啟動提名，AFA主席及台灣金融科技協會名譽理事長的蔡玉玲表示，台灣將提名7家具跨境實績的金融科技企業參賽，與來自亞洲16個經濟體的代表企業角逐五大獎項，並爭取拓展區域市場的合作機會。

蔡玉玲表示，AFA Awards是亞洲首次由16個經濟體金融科技協會共同打造的獎項，不只在選拔頂尖技術，更在尋找有實績可解決「跨境痛點」的公司。本次大賽特邀國際投資機構參與決選，得獎者有開拓16國市場的機會。這不只是一場比賽，更是引領亞洲跨國金融生態大升級的起點。

目前AFA會員涵蓋台灣、日本、韓國、新加坡、菲律賓、印尼、香港、馬來西亞、泰國、越南、印度等16個亞洲經濟體，並採「一個經濟體、一個代表組織」制度運作。此次競賽採邀請提名制，每個會員協會最多可推薦7家企業參賽，再由來自各國的創投與專家評審團進行兩階段評選。

AFA副主席、韓國金融科技產業協會全球合作負責人Dongpyo Hong表示，各會員推薦企業將呈現不同市場的創新領域與產業優勢，AFA Awards不只是評選企業，更像是一張亞洲金融科技的跨國企業生態地圖。能夠從這樣多元且競爭激烈的環境中脫穎而出，就是最佳實力證明。

本屆AFA Awards共設置五項獎項，包括「年度跨境金融科技獨角獸潛力獎」、「金融基礎設施卓越獎」、「監理合規卓越獎」、「市場拓展卓越獎」及「高速成長卓越獎」，聚焦具備跨境複製能力與成長潛力的金融科技企業。

AFA Awards已於6月8日開放提名，7月5日截止申請。頒獎典禮預計9月1日在台北舉行，並與FinTechOn 2026及AFA高峰會系列活動接續登場，進一步促進亞洲金融科技產業交流與合作。