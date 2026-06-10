快訊

美股早盤／核心CPI月增幅低預期 四大指數跌幅縮、美超微暴跌

被女友趕出門…日本「猩猩界木村拓哉」再爆紅 苦惱陷沉思畫面瘋傳

聽新聞
0:00 / 0:00

首屆AFA Awards報名正式開跑 台灣金融科技七強出列

經濟日報／ 記者孫靖媛／台北即時報導

亞洲金融科技聯盟（AFA）首屆「亞洲金融科技聯盟大獎」（AFA Awards）正式啟動提名，AFA主席及台灣金融科技協會名譽理事長的蔡玉玲表示，台灣將提名7家具跨境實績的金融科技企業參賽，與來自亞洲16個經濟體的代表企業角逐五大獎項，並爭取拓展區域市場的合作機會。

蔡玉玲表示，AFA Awards是亞洲首次由16個經濟體金融科技協會共同打造的獎項，不只在選拔頂尖技術，更在尋找有實績可解決「跨境痛點」的公司。本次大賽特邀國際投資機構參與決選，得獎者有開拓16國市場的機會。這不只是一場比賽，更是引領亞洲跨國金融生態大升級的起點。

目前AFA會員涵蓋台灣、日本、韓國、新加坡、菲律賓、印尼、香港、馬來西亞、泰國、越南、印度等16個亞洲經濟體，並採「一個經濟體、一個代表組織」制度運作。此次競賽採邀請提名制，每個會員協會最多可推薦7家企業參賽，再由來自各國的創投與專家評審團進行兩階段評選。

AFA副主席、韓國金融科技產業協會全球合作負責人Dongpyo Hong表示，各會員推薦企業將呈現不同市場的創新領域與產業優勢，AFA Awards不只是評選企業，更像是一張亞洲金融科技的跨國企業生態地圖。能夠從這樣多元且競爭激烈的環境中脫穎而出，就是最佳實力證明。

本屆AFA Awards共設置五項獎項，包括「年度跨境金融科技獨角獸潛力獎」、「金融基礎設施卓越獎」、「監理合規卓越獎」、「市場拓展卓越獎」及「高速成長卓越獎」，聚焦具備跨境複製能力與成長潛力的金融科技企業。

AFA Awards已於6月8日開放提名，7月5日截止申請。頒獎典禮預計9月1日在台北舉行，並與FinTechOn 2026及AFA高峰會系列活動接續登場，進一步促進亞洲金融科技產業交流與合作。

金融科技 馬來西亞 新加坡

延伸閱讀

新加坡AI論壇科技巨頭齊聚 西洋棋機器人秀對弈

金融創新題材受矚目 聯邦美國金融創新 ETF 6月22日起募集

AI之外的黃金賽道 「009825聯邦美國金融創新ETF」6/22起熱烈募集

智慧經營／萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文 金融科技戰 三路出擊

相關新聞

醫療險能否配合在宅醫療擴大理賠範圍？壽險業者提出三大訴求

因應立法院財委會要求研議醫療險的改革，金管會周三上午由保險局副局長蔡火炎出面，邀集多家保險業者前來開會對於醫療險的變革表示意見，據相關人士透露，在為時二個多小時的會議中，業者向金管會提出的訴求主要有三大重點，包括：1. 希望現行的「融通理賠」要有原則，不要常態化；2. 釐清門診手術與住院手術，以「有無住院登記」來釐清，另外不要有「一日手術」的名詞來混淆視聽及誤導保戶；3. 要擴大理賠範圍，就要允許業者能對舊的實支實付醫療險有依契約可調高保費，不能一方面禁止業者調高保費，另一方面卻要求業者擴大理賠範圍。

台股高點隱藏「兩個世界」危機 台灣董事學會蔡鴻青：六成企業仍衰退

台灣董事學會昨舉辦「董事學會十五週年年會」，以「共治時代的下一步」為題發布2026台灣董事會白皮書，台灣董事學會發起人蔡鴻青憂慮指出，台灣正站在歷史上最好的時刻，但正形成「一個市場、兩個世界」，一端是持續壯大的全球級企業，另一端則是面臨轉型、接班與成長壓力的中小企業與家族企業。

再下一城！台壽獲「台中超巨蛋 BOT」最優申請人 投資金額近600億元

中信集團運動經濟全台大布局再下一城。台灣人壽10日公告，獲臺中市政府運動局評選為「臺中市運動產業園區新建營運移轉（BOT）案」最優申請人。該案總投資金額近600億元，為國內規模最大、投資金額最高的運動產業BOT案，同時也呼應政府引導保險資金投入國家建設政策，台壽預計將與主辦機關及合作夥伴共同努力最早提前至2031年完成，樹立民間參與公共建設之重大里程碑。

一日手術、在宅醫療有解？壽險業：年底有望推新保單 但有一前提

商業醫療險理賠規則面臨變革。金管會保險局10日邀集保險業者開會，討論住院改門診、一日手術及在宅急症照護等新型醫療模式對保險理賠的影響；加上衛福部長石崇良表示，期盼有在宅醫療等新照顧模式的新型保單開發。壽險業者表示，業界對開發新商品持開放態度，預計年底前可望推出，但前提是醫療端須先提供完整數據，包括疾病發生率、醫療利用率及一日手術定義等資料，保險公司才能進行精算與商品設計。

國銀5大信賴產業放款月增908億 首期達成率75%

金管會表示，截至4月底，本國銀行對5大信賴產業放款餘額為新台幣4兆3251億元，較3月底基期增加908億元，首期成長目標...

金價跌破每英兩4,200美元 首席經濟學家曝未來走勢

近日黃金價格直直落，10日金價跌幅超過2%，來到每英兩4,170美元以下，國內兩大首席經濟學家分析，受到SpaceX IPO案推進影響，今年資金流向AI類股，加上市場對美國聯準會短期內降息預期降溫，美國十年期公債殖利率與國際美元指數維持高檔而壓抑金價表現，若今年底前未出現聯準會降息的市場預期，金價恐難重回5,000美元高峰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。