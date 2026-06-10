快訊

美股早盤／核心CPI月增幅低預期 四大指數跌幅縮、美超微暴跌

被女友趕出門…日本「猩猩界木村拓哉」再爆紅 苦惱陷沉思畫面瘋傳

聽新聞
0:00 / 0:00

一日手術、在宅醫療有解？壽險業稱年底有望推新保單 但有「1前提」

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北即時報導
商業醫療險理賠規則面臨變革。金管會保險局10日邀集保險業者開會，討論住院改門診、一日手術及在宅急症照護等新型醫療模式對保險理賠的影響。保單示意圖。圖／AI生成
商業醫療險理賠規則面臨變革。金管會保險局10日邀集保險業者開會，討論住院改門診、一日手術及在宅急症照護等新型醫療模式對保險理賠的影響。保單示意圖。圖／AI生成

商業醫療險理賠規則面臨變革。金管會保險局10日邀集保險業者開會，討論住院改門診、一日手術及在宅急症照護等新型醫療模式對保險理賠的影響；加上衛福部長石崇良表示，期盼有在宅醫療等新照顧模式的新型保單開發。壽險業者表示，業界對開發新商品持開放態度，預計年底前可望推出，但前提是醫療端須先提供完整數據，包括疾病發生率、醫療利用率及一日手術定義等資料，保險公司才能進行精算與商品設計

保險局表示，10日召開的會議主要是聽取保險業者意見，目前尚未作成任何決議。保險局指出，現階段相關理賠仍以回歸保單契約約定辦理，而各界關注的一日手術保障範圍，關鍵仍在於保單條款如何定義，若定義不夠明確，容易產生理賠認定爭議。至於未來若有設計醫療險新保單，針對容易有理賠爭議的部分，於保單設計時，仍須先設定明確定義，例如一日手術究竟屬於門診、住院或其他醫療型態，或是屬於哪一類醫療模式等。

壽險業者指出，目前業界與主管機關的看法並沒有太大差異，方向上傾向透過新商品因應醫療模式改變，而非修改既有保單條款。

業者表示，目前市場討論的在宅醫療、一日手術等新型態醫療服務，未來若要納入保險保障，首先必須由醫療端提出明確定義與相關統計資料，「沒有發生率，我們怎麼做商品？」包括手術認定標準、疾病發生率及相關風險資料，都必須先建立基礎數據，保險公司才能評估保費，在風險可控的前提下，保險公司也有意願配合開發新商品，預估年底前可望推出；另據了解，已有壽險公司評估試辦在宅醫療相關一年期保險商品。

對於外界關切既有醫療險是否可能放寬理賠認定，業者態度則相當明確。與會人士表示，目前壽險業已針對部分住院與門診手術，依個別公司商品條款進行適度從寬認定，但若要進一步全面放寬，幾乎不可能。

與會人士強調，保險契約本質上就是依照條款約定進行風險承擔與理賠，目前人口高齡化趨勢明顯，民眾壽命延長後，整體醫療利用率反而持續增加，保險公司承擔的長期風險並未減少。若單純以住院天數縮短就認為保險成本下降，並不符合實際經營情況，仍應回歸契約條款與風險管理原則處理。

保單 壽險業 石崇良 醫療險

延伸閱讀

「住院才賠」不鬆動？壽險業力守契約原則 金管會暫不下結論

立委關切未來「一日手術」能否比照住院理賠 壽險業：不宜貿然放寬

獨／醫療險理賠迎大變革？ 金管會將全面檢討「門診手術、一日手術和居家醫療」

醫療生態迎轉變…醫界憂居家化療影響護理人力 專家指新型保單無誘因

相關新聞

台股高點隱藏「兩個世界」危機 台灣董事學會蔡鴻青：六成企業仍衰退

台灣董事學會昨舉辦「董事學會十五週年年會」，以「共治時代的下一步」為題發布2026台灣董事會白皮書，台灣董事學會發起人蔡鴻青憂慮指出，台灣正站在歷史上最好的時刻，但正形成「一個市場、兩個世界」，一端是持續壯大的全球級企業，另一端則是面臨轉型、接班與成長壓力的中小企業與家族企業。

再下一城！台壽獲「台中超巨蛋 BOT」最優申請人 投資金額近600億元

中信集團運動經濟全台大布局再下一城。台灣人壽10日公告，獲臺中市政府運動局評選為「臺中市運動產業園區新建營運移轉（BOT）案」最優申請人。該案總投資金額近600億元，為國內規模最大、投資金額最高的運動產業BOT案，同時也呼應政府引導保險資金投入國家建設政策，台壽預計將與主辦機關及合作夥伴共同努力最早提前至2031年完成，樹立民間參與公共建設之重大里程碑。

一日手術、在宅醫療有解？壽險業：年底有望推新保單 但有一前提

商業醫療險理賠規則面臨變革。金管會保險局10日邀集保險業者開會，討論住院改門診、一日手術及在宅急症照護等新型醫療模式對保險理賠的影響；加上衛福部長石崇良表示，期盼有在宅醫療等新照顧模式的新型保單開發。壽險業者表示，業界對開發新商品持開放態度，預計年底前可望推出，但前提是醫療端須先提供完整數據，包括疾病發生率、醫療利用率及一日手術定義等資料，保險公司才能進行精算與商品設計。

國銀5大信賴產業放款月增908億 首期達成率75%

金管會表示，截至4月底，本國銀行對5大信賴產業放款餘額為新台幣4兆3251億元，較3月底基期增加908億元，首期成長目標...

金價跌破每英兩4,200美元 首席經濟學家曝未來走勢

近日黃金價格直直落，10日金價跌幅超過2%，來到每英兩4,170美元以下，國內兩大首席經濟學家分析，受到SpaceX IPO案推進影響，今年資金流向AI類股，加上市場對美國聯準會短期內降息預期降溫，美國十年期公債殖利率與國際美元指數維持高檔而壓抑金價表現，若今年底前未出現聯準會降息的市場預期，金價恐難重回5,000美元高峰。

「住院才賠」不鬆動？壽險業力守契約原則 金管會暫不下結論

醫療險「住院才賠」鬆綁暫無共識。金管會10日邀集保險業者討論住院改門診、一日手術及在宅急症照護等議題，但會中保險業堅持回歸保單條款理賠，金管會也表明此次會議不作成結論，後續將待衛福部、健保署等單位進一步討論後再議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。