快訊

美股早盤／核心CPI月增幅低預期 四大指數跌幅縮、美超微暴跌

被女友趕出門…日本「猩猩界木村拓哉」再爆紅 苦惱陷沉思畫面瘋傳

聽新聞
0:00 / 0:00

難重回高峰？金價跌破每英兩4,200美元 首席經濟學家曝未來走勢

經濟日報／ 記者黃于庭戴玉翔／台北即時報導
近日黃金價格直直落，10日金價跌幅超過2%，來到每英兩4,170美元以下。圖／美聯社
近日黃金價格直直落，10日金價跌幅超過2%，來到每英兩4,170美元以下。圖／美聯社

近日黃金價格直直落，10日金價跌幅超過2%，來到每英兩4,170美元以下，國內兩大首席經濟學家分析，受到SpaceX IPO案推進影響，今年資金流向AI類股，加上市場對美國聯準會短期內降息預期降溫，美國十年期公債殖利率與國際美元指數維持高檔而壓抑金價表現，若今年底前未出現聯準會降息的市場預期，金價恐難重回5,000美元高峰。

市場近期關注金價跌破4,200美元的走勢，富邦金（2881）首席經濟學家羅瑋指出，目前資金明顯集中於股市，與SpaceX IPO案提前推進有關，帶動資金重新配置，造成比特幣、黃金等資產價格明顯受到壓抑；其次，市場對聯準會今年降息的期待已經退燒，金價要稍有回穩，仍需等待IPO案告一段落，以及6月中旬各國央行利率決策會議後，資金情緒才可能稍有改善。

國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，金價去年漲幅較大，尤其去年底明顯有一波散戶進場，而今年資金則主要流向AI類股；其次，從經濟因素來看，今年持續受到荷莫茲海峽封鎖、油價維持高檔與通膨影響，短期內聯準會降息路徑受到較大挑戰，美國十年期公債殖利率維持在4.4％至4.5%高檔，美元指數也維持在98～99以上，成為壓抑金價上漲的原因。

林啟超認為，隨著各主要央行的黃金儲備價值已超過美債儲備，且持續在購買黃金，基本面支撐仍在，不過，年底前若沒有聽到聯準會更明確暗示降息的可能性，恐較難看到金價突破4,500美元以上。

羅瑋則說，市場普遍擔心錯失股市上漲機會，因此每逢股價回落，資金便迅速回流，形成股市持續吸金的氛圍。在這種情況未改變前，黃金與其他非股市資產仍將持續承受壓力。至於美國與台灣的利率走向，6月大致仍將維持不變，後續變化仍待進一步觀察。

黃金 富邦金 降息 美元指數 聯準會

延伸閱讀

台股反攻難擋熱錢出走 新台幣續貶成交量史上第2大

被動基金搶進SpaceX恐形成愈漲愈買循環 產學界警告恐扭曲價格

國際奢侈品退場！不畏金價下跌 陸本土黃金珠寶逆勢進駐恒隆、IFC

美又轟伊朗！油價反彈上漲 韓股挫跌逾3%領跌亞股 金價跌幅擴大

相關新聞

台股高點隱藏「兩個世界」危機 台灣董事學會蔡鴻青：六成企業仍衰退

台灣董事學會昨舉辦「董事學會十五週年年會」，以「共治時代的下一步」為題發布2026台灣董事會白皮書，台灣董事學會發起人蔡鴻青憂慮指出，台灣正站在歷史上最好的時刻，但正形成「一個市場、兩個世界」，一端是持續壯大的全球級企業，另一端則是面臨轉型、接班與成長壓力的中小企業與家族企業。

再下一城！台壽獲「台中超巨蛋 BOT」最優申請人 投資金額近600億元

中信集團運動經濟全台大布局再下一城。台灣人壽10日公告，獲臺中市政府運動局評選為「臺中市運動產業園區新建營運移轉（BOT）案」最優申請人。該案總投資金額近600億元，為國內規模最大、投資金額最高的運動產業BOT案，同時也呼應政府引導保險資金投入國家建設政策，台壽預計將與主辦機關及合作夥伴共同努力最早提前至2031年完成，樹立民間參與公共建設之重大里程碑。

一日手術、在宅醫療有解？壽險業：年底有望推新保單 但有一前提

商業醫療險理賠規則面臨變革。金管會保險局10日邀集保險業者開會，討論住院改門診、一日手術及在宅急症照護等新型醫療模式對保險理賠的影響；加上衛福部長石崇良表示，期盼有在宅醫療等新照顧模式的新型保單開發。壽險業者表示，業界對開發新商品持開放態度，預計年底前可望推出，但前提是醫療端須先提供完整數據，包括疾病發生率、醫療利用率及一日手術定義等資料，保險公司才能進行精算與商品設計。

國銀5大信賴產業放款月增908億 首期達成率75%

金管會表示，截至4月底，本國銀行對5大信賴產業放款餘額為新台幣4兆3251億元，較3月底基期增加908億元，首期成長目標...

金價跌破每英兩4,200美元 首席經濟學家曝未來走勢

近日黃金價格直直落，10日金價跌幅超過2%，來到每英兩4,170美元以下，國內兩大首席經濟學家分析，受到SpaceX IPO案推進影響，今年資金流向AI類股，加上市場對美國聯準會短期內降息預期降溫，美國十年期公債殖利率與國際美元指數維持高檔而壓抑金價表現，若今年底前未出現聯準會降息的市場預期，金價恐難重回5,000美元高峰。

「住院才賠」不鬆動？壽險業力守契約原則 金管會暫不下結論

醫療險「住院才賠」鬆綁暫無共識。金管會10日邀集保險業者討論住院改門診、一日手術及在宅急症照護等議題，但會中保險業堅持回歸保單條款理賠，金管會也表明此次會議不作成結論，後續將待衛福部、健保署等單位進一步討論後再議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。