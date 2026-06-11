南山人壽論壇／初日診所副院長鄧雯心：建立健康認知

台灣步入超高齡社會，慢性病與代謝疾病已成為影響國人健康的重要課題。初日診所副院長鄧雯心表示，許多人面對健康問題時，往往認為只要少吃、多運動就能改善，但實際上不少人並非缺乏健康意識，而是不知道該如何正確執行。

鄧雯心指出，自己在診間最常給病人的建議，往往讓對方相當驚訝，那就是「你吃太少了，要吃多一點」。她表示，食物不只是熱量與數字，更是滋養身體的重要來源，人最後陪在身邊的其實是自己的身體，因此應從現在開始意識到身體的重要性。

她分享，一名典型三明治世代患者，長期面臨工作與家庭雙重壓力，雖然不菸不酒，也鮮少攝取高糖高油食物，但健檢報告卻出現脂肪肝、腰圍超標、膽固醇偏高、血糖偏高等問題。進一步分析後發現，其實背後原因與胰島素阻抗、慢性發炎及壓力荷爾蒙失調有關。

因此她建議該患者增加飲水量、養成吃早餐習慣以及調整進食順序做起，並將爬樓梯等日常活動融入生活中，身體狀況便逐漸改善。

過去許多人將健康責任交給醫師，希望透過更好的藥物、營養補充品、抗老化設備或新科技解決問題。這些工具固然重要，但終究無法取代個人本身的健康能力。

「就像累積財富一樣，不能永遠靠別人報明牌。」她認為，每個人都應培養對健康的理解，認識身體運作的底層邏輯。