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南山人壽論壇／知名藝人邰智源：備好人生糧草

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

面對高齡化社會來臨，知名藝人邰智源分享自己的人生經驗。他表示，長壽不只是活得久，更重要的是如何活得舒服、有品質，因此人生必須提早準備好自己的「糧草」。

邰智源指出，「兵馬未到，糧草先行」，而人生的糧草其實就是金錢。許多人在20多歲到40多歲人生最能賺錢的階段，把收入花得一乾二淨，等到年老後再依靠子女奉養。他認為，年輕時應該多儲蓄，提早為退休生活做準備。

邰智源舉例，自己年輕時購買不少保險，正因為有這些準備，讓自己能夠有更多時間與餘裕去嘗試不同挑戰，而不必擔心生活壓力。

面對現代人普遍面臨的工作壓力，邰智源則以自身經歷勉勵大家，不必過度執著於得失。他認為，壓力很多是自己想出來的，來自於過多的擔憂與欲望，與其焦慮未來，不如把每天該做的事情做好，保持健康、睡得著、吃得下，人生自然能夠走得更長遠。

邰智源也坦言，近期仍在思考是否增加長照險保障。他認為，人老後最重要的是不要成為子女負擔，與其替孩子繳房貸或幫忙負擔育兒費用，不如先把自己的健康與退休生活照顧好。

邰智源認為，保險是一種互助機制，若一輩子都用不到保險，其實代表人生相對平安幸福；而儲蓄險則是個人財務規劃的重要工具，長照險則是為了不拖累子女，同時也為自己的未來做好準備。

邰智源 金錢

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