南山人壽論壇／南山人壽總座范文偉：退休規劃三面向

台灣去年正式邁入超高齡社會，長壽已成為每個家庭必須面對的重要課題。南山人壽總經理范文偉表示，長壽本身不是風險，但若缺乏健康與財務準備，許多人將面臨「活得久卻活不好」的挑戰，因此退休規劃必須將醫療通膨、長照需求及家庭財務韌性納入考量。

南山人壽百歲人生論壇壓軸進行跨界對談，由銀天下頻道總監彭子珊擔任主持人。

范文偉指出，相較於台灣整體消費通膨每年約2%，醫療通膨約8%，更值得關注。他以南山理賠經驗為例表示，近年每月醫療理賠金額約落在51億至60億元之間，理賠件數變化不大，但醫療給付金額每年增加約8%，主要來自醫療進步、自費項目增加及照護人力成本攀升。

談及退休準備，他表示，外界經常討論退休金要準備多少才夠，但真正的問題在於不知道自己會活多久，想過什麼樣的生活。在長壽時代，保險是經過時間驗證、能夠提供穩定現金流的重要工具，許多早年購買年金險的保戶，正因擁有持續性的保險給付，才能沒有後顧之憂。

此外，長照風險也不容忽視，范文偉呼籲民眾，長壽是必然的趨勢，保險保障若要發揮時間複利的效果，要及早進行規劃，不要將未來照顧風險留給下一代。

他進一步指出，保險業的角色已不再只是事後理賠，而是從事前健康促進、事中醫療支持到事後照護服務的全方位陪伴。南山近年持續投入健康促進活動，成立超過30個社團、舉辦各類球類賽事，同時透過舉辦路跑鼓勵民眾養成運動習慣。

南山近年也推動原鄉關懷列車。范文偉表示，台灣平均餘命約83歲，但偏鄉部落平均餘命僅73歲，與醫療資源不足有關。南山透過與基層醫院合作，提供失智篩檢、健康檢測及就醫綠色通道等服務，兩年來已深入30個偏鄉部落，累計服務約6萬人次，希望建構台灣永續健康的大環境。