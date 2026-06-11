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南山人壽論壇／長壽素養 兼顧健康、財富

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
全球長壽金融與健康財富管理專家Nadine Esposito。 南山人壽／提供
全球長壽金融與健康財富管理專家Nadine Esposito。 南山人壽／提供

台灣邁入超高齡社會之際，如何讓長壽成為人生紅利而非負擔，成為全民必修課。Wellthspan Advisory創辦人、全球長壽金融與健康財富管理專家Nadine Esposito指出，過去社會習慣將健康與財務分開討論，但在長壽時代，兩者已密不可分，民眾必須建立「長壽素養」，重新建構健康與財富的平衡。

Nadine Esposito在進行專講時表示，長壽不只是活得更久，而是如何在生命歷程中維持健康、獨立性、人生目的、社會連結與財務安全。她認為，台灣長期重視財務教育，民眾普遍具備儲蓄觀念，但健康素養仍有提升空間，若要鼓勵民眾強化健康，除了透過適當的獎勵和制度設計健康行為，保險公司也可更早提供知識與教育，讓民眾做出更好的選擇。

Nadine Esposito提出「Wealthspan（健康富足人生）」概念，提出「長壽支柱5+1」架構，主張財富不只是金錢資產，更包括身體與心理健康資產、社會健康與人生目標與意義，以及有限且珍貴的時間資源。

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