南山人壽論壇／降低風險 生活習慣開始

在台灣邁入超高齡社會之際，「百歲人生」如何保持健康成為關鍵議題。倫敦國王學院老化研究中心顧問、全球長壽預防醫學專家Michael Sagner指出，長壽時代真正的挑戰不只是壽命延長，而是如何同步延長退休後的健康壽命，避免大量時間落在疾病與失能狀態，重點在於從生活習慣介入，降低罹病風險。

Michael Sagner指出，全球平均壽命在短時間內大幅上升，但多數慢性病並未同步下降，導致許多人約在65歲後出現健康瓶頸，在確診慢性病後進入長期用藥與醫療依賴階段。他引用研究指出，多數主要慢性病具高度可預防性，其中包含癌症、中風，以及第二型糖尿病等，可透過生活方式改善降低風險，但關鍵在於是否真正落實行為改變。

談及台灣保險業推行外溢保單，Michael Sagner認為方向正確，但成效有限。他認為，鼓勵運動、促進健康，出發點是好的，但這樣做還不夠，台灣可以參考過去歐洲的經驗學習，將重點從獎勵機制推向下一階段，推動更個人化的健康改善措施。