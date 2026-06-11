快訊

川普下令再轟伊朗 美軍連兩日空襲

梅雨滯留鋒徘徊 吳德榮：下午起有強對流發展 劇烈天氣恐致災雨威脅

升大學申請入學今天放榜 考生查榜步驟一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

南山人壽論壇／降低風險 生活習慣開始

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
全球長壽預防醫學專家Michael Sagner。 南山人壽／提供
全球長壽預防醫學專家Michael Sagner。 南山人壽／提供

在台灣邁入超高齡社會之際，「百歲人生」如何保持健康成為關鍵議題。倫敦國王學院老化研究中心顧問、全球長壽預防醫學專家Michael Sagner指出，長壽時代真正的挑戰不只是壽命延長，而是如何同步延長退休後的健康壽命，避免大量時間落在疾病與失能狀態，重點在於從生活習慣介入，降低罹病風險。

Michael Sagner指出，全球平均壽命在短時間內大幅上升，但多數慢性病並未同步下降，導致許多人約在65歲後出現健康瓶頸，在確診慢性病後進入長期用藥與醫療依賴階段。他引用研究指出，多數主要慢性病具高度可預防性，其中包含癌症、中風，以及第二型糖尿病等，可透過生活方式改善降低風險，但關鍵在於是否真正落實行為改變。

談及台灣保險業推行外溢保單，Michael Sagner認為方向正確，但成效有限。他認為，鼓勵運動、促進健康，出發點是好的，但這樣做還不夠，台灣可以參考過去歐洲的經驗學習，將重點從獎勵機制推向下一階段，推動更個人化的健康改善措施。

慢性病 退休

延伸閱讀

南山人壽「百歲人生 有備而來論壇」登場 解鎖長壽紅利 邁向健康百歲

健檢市場900億商機誰來接？H2U永悅健康用AI算力佈局「數位健康基礎建設」

AI時代最重要的資產不是晶片，而是人！H2U永悅健康引領500+企業啟動「健康算力革命」

不是吃夠5蔬果就好！研究揭「一類水果」更護心 死亡風險最多降近3成

相關新聞

富邦證將發債 募資50億元

券商募資潮再添一樁。富邦金控昨（10）日代子公司富邦證券公告，將發行新台幣50億元無擔保次順位普通公司債，進一步提升財務韌性。

澳幣定存年息上看10%

隨著澳幣持續升息，對於有外幣需求的民眾也帶來潛在的切入點。為了滿足民眾多元資金配置需求，不少銀行都推出澳幣定存專案，如滙豐銀行澳幣定存7天期享年息10%優惠，永豐銀行則推出澳幣7天期最高年利率8%方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。