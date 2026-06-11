南山人壽論壇／百歲人生 把風險轉為紅利

台灣正式邁入超高齡社會，「百歲人生」成為全民必須面對的課題。金管會主委彭金隆表示，未來保險業應從損失填補走向損失預防，甚至提供更多創新服務，協助民眾度過人生各階段。衛福部長石崇良則指出，百歲人生要提早準備，不只是財務規劃，更要養成健康的生活態度與習慣。

南山人壽連續第二年舉辦「百歲人生 有備而來」論壇，邀集產官學界與國際專家共同探討長壽時代的新挑戰，呼籲民眾及早建立健康管理與財務管理新思維，將長壽從風險轉化為人生紅利。

彭金隆在致詞時表示，長壽是全人類未來必須面臨的問題，若沒有提前防禦健康風險與財務風險，可能成為沉重負擔，他強調，未來保險業應從損失填補走向損失預防，提供更多創新服務。

石崇良則指出，台灣去年底已邁入超高齡社會，65歲以上人口突破20%，全台百歲人瑞更已超過5,000人。不過，他也提醒，長壽不等於健康。

根據統計，65歲以上人口約有15%至16%處於失能狀態，另有八成長者至少罹患一項慢性病，目前國人平均壽命約80歲，但仍有近7.8年的不健康餘命需要努力縮短。

石崇良觀察百歲人瑞的共同特質時指出，他們普遍具備「吃好、運動、互動」三大特徵，吃得好是指有適當營養，加上持續運動，更重要的是與老朋友互動，維持社會連結。為此，政府已廣設銀髮俱樂部、長照據點、共餐據點，並搭配社區營養中心，讓長輩吃得健康並保持社交。

南山人壽總經理范文偉表示，本次論壇吸引超過3,000人報名，顯示愈來愈多人開始重視長壽議題。他認為，台灣或許逐漸失去人口紅利，但有機會迎接下一個世代的「長壽紅利」，只要把財富做好，把健康做好，長壽會是一個非常正面、有活力，而且令人嚮往的人生階段。過去許多人將長壽視為負擔，但在百歲人生時代，更應該思考如何把長壽變成資產。

天下雜誌共同執行長暨內容長吳琬瑜則表示，百歲人生已成為每個人都必須回答的人生考題，如果準備得夠早、規劃得夠完整，長壽其實是人生最大的紅利，讓人有更多時間陪伴家人、探索世界，甚至完成年輕時未完成的夢想，因此，「有備而來」不只是財務上的準備，更是人生態度、社會制度與國家治理的準備。