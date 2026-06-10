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「住院才賠」不鬆動？壽險業力守契約原則 金管會暫不下結論

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會10日邀集保險業者討論住院改門診、一日手術及在宅急症照護等議題，但會中保險業堅持回歸保單條款理賠，金管會也表明此次會議不作成結論，後續將待衛福部、健保署等單位進一步討論後再議。醫療險示意圖／AI生成
金管會10日邀集保險業者討論住院改門診、一日手術及在宅急症照護等議題，但會中保險業堅持回歸保單條款理賠，金管會也表明此次會議不作成結論，後續將待衛福部、健保署等單位進一步討論後再議。醫療險示意圖／AI生成

醫療險「住院才賠」鬆綁暫無共識。金管會10日邀集保險業者討論住院改門診、一日手術及在宅急症照護等議題，但會中保險業堅持回歸保單條款理賠，金管會也表明此次會議不作成結論，後續將待衛福部、健保署等單位進一步討論後再議。

金管會會中表示，仍以保險業長期經營穩定為前提，現階段仍以保單條款及個案認定處理，並未要求業者全面放寬理賠。

近期立委關切，隨醫療科技進步，不少原本需住院治療的項目已改採門診、一日手術或居家照護，現行醫療險仍以住院作為理賠前提，可能衍生保障落差，因此金管會邀集業者開會研商。

不過，金管會在會議一開始即定調，此次會議不會作成結論。

主因是相關議題在會前已受到外界高度關注，無論做出何種結論都未必符合社會期待，因此先蒐集各界意見，保留後續討論空間。

會中保險業態度明確，主張仍應回歸保單條款與契約約定處理。

針對第一項「住院改門診」議題，業者認為仍應依各公司個案處理或依保單條款認定理賠。

至於外界關注的癌症門診化療、放療，以及部分由住院改為門診的手術項目，也未形成統一放寬共識。

第二項一日手術部分，業者則認為應先由衛福部釐清一日手術定義。

若保戶仍有辦理入院及出院手續，則依現行保單條款辦理理賠；保險局也表示將再向衛福部確認相關認定標準。

第三項在宅急症照護方面，業者認為關鍵仍在於是否符合住院條件。

若病患病情已達住院標準卻改採在宅急症照護，是否有放寬理賠空間，應由醫師依專業認定，而非由理賠人員判斷。

金管會後續仍將持續蒐集各方意見，並關注健保署與衛福部相關討論進度。

金管會 保單 衛福部 醫療險

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