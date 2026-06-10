把去年對手變隊友！國泰3×3籃賽大專男連霸 女子組戰況膠著

國泰青年節高中暨大專3×3籃球賽總決賽圓滿落幕，大專男子組由去年冠軍隊成員組成的「虎力運動」擊敗對手勇奪冠軍；大專女子組戰況膠著，「旺興漁業」在延長賽中氣走去年衛冕軍笑納后冠。

總決賽由分區脫穎而出的48支隊伍齊聚台北實踐大學體育館，高中男子組由桃園跨校團隊組成的「邱翊峰強」封王，高中女子組由連續兩年拿下亞軍的「小美小帥」奪下后冠。

國泰青年節今年邁入50周年，而國泰3×3籃球賽已舉辦23年，打造年輕球員的交流平台，藉此推廣基層籃球的運動風氣，提升競技水準。

國泰人壽協理廖昶超表示，球員最可貴的不只是天賦與球技，而是永不放棄、奮戰到最後一刻的精神，他期許球員能夠透過「三個一，一起打球、一直打球、一輩子打球」，讓自己更健康快樂。

國泰女籃全員現身 親自示範場上戰術心法

剛在女子超級籃球聯賽（WSBL）勇奪第16座冠軍盃，完成跨聯盟33連霸傲人戰績的國泰女籃，今年全員到齊現身總決賽現場，透過Q&A分享賽事經驗、戰術觀念與比賽心法；教練藍浩語表示，態度決定高度，精進球技外，更要勇於面對挑戰，「最重要的是對籃球保有熱愛，才能在不斷的訓練與磨練中堅持下去，持續突破自我。」

參與冠軍戰MVP評選的國泰女籃隊長黃鈴娟表示，冠軍賽很緊張，但也可以看到球員冷靜去處理致勝球，很肯定他們場上成熟的表現。

大專男子組 MVP 洪睿謙 用冠軍告別學生籃球生涯

去年冠軍隊成員洪睿謙、蔡杰霖，邀請曾經的對手苗博恩跟巴熠組成跨校團隊，今年再度拿下大專男子組冠軍，獲得MVP的洪睿謙笑說，「算是幫自己的學生籃球生涯畫下完美句點，接下來，就不能繼續再賴在這裡了。」他說，正因為是最後一次挑戰，太想證明自己，因此心理壓力很大，想著每一場都要贏，「所以晉級過程其實沒有很順利，但還是很開心，我完成了。」

苗博恩也說，去年抱著好玩的心態參賽，遇到洪睿謙的球隊，「我們隊最高的，是他們最矮的隊員，打得有夠辛苦！」沒想到今年卻從對手變隊員，組隊後覺得團體意識很好，大家溝通得很順利，面對瞬息萬變的3×3場上局勢，可以很靈活地調整，打起來很舒服；他們說，素人球員有了很棒的舞台，「不論你來自哪裡，只要努力打球，就有機會站上頒獎台，自己創造被看見的機會！」

認真執行防守戰術 延長賽扳倒衛冕軍

首度參賽的「旺興漁業」拿下大女組冠軍，這支由柯宇欣、高丁珮芸、成家諄、李瑋臻組成的球隊，在延長賽中擊敗去年衛冕軍，獲得MVP的隊長柯宇欣說，「滿緊張的，尤其打進延長賽，還好我們認真執行戰術，就是不放外線，最後拿下冠軍很高興，也謝謝隊友一起努力。」

從高中就一起打球的他們，場上默契十足，雖然沒有什麼時間練習，但透過賽事累積經驗，高丁珮芸說，「3×3節奏緊湊，不論進攻或是防守，當下都要很專注，也會跟隊友交換意見，調整戰術。」她笑說，籃球已經成為維繫四人情感的信物，相約明年有機會，再繼續挑戰衛冕。

現場除了年輕球員在場上拚盡全力、爭取冠軍榮耀，國泰人壽與國泰產險也攜手刑事局，將反詐宣導帶入運動場域。現場特別設置「防詐桌遊」互動體驗，帶領年輕學子在遊戲中認識常見詐騙手法，從球場上的團隊合作，到生活中的彼此提醒，國泰金控希望與社會大眾一起「BETTER TOGETHER共創更好」。

國泰女籃教練藍浩語（前左一）帶領全隊親臨現場，示範戰術技巧。圖／國泰金控提供

去年冠軍邀來對手加盟，熱血二度拿下大專男子組王座。圖／國泰金控提供