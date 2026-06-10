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國票金代子公司樂天銀行公告增資 私募普通股現增27.78億元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

國票金（2889）10日代子公司樂天銀行公告兩項增資與資本調整相關重大決議，其中包括6月8日已經金管會申報生效之減資彌補虧損案，以及私募普通股現金增資案之增資基準日，此次增資金額共27.78億元，作為充實資本與營運資金，以支應未來業務發展用。

在減資部分，國票金控先前曾於3月5日代子公司樂天銀行公告辦理減資27.7億元彌補虧損，並同步辦理現金增資，後續樂天銀行於4月17日經股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，並經金管會於6月8日申報生效。此次減資基準日訂為6月18日，後續減資換發股票作業計畫，將於完成變更登記後另行公告。

在增資方面，國票金控同步代子公司樂天銀行公告2026年度私募普通股現金增資案，董事會於6月10日決議通過，預計發行2億7,789萬3,800股，每股面額10元，發行總金額達新台幣27億7,893萬8,000元，發行價格為每股10元。

此次私募增資採原股東全數認購，認購比率100%，認股基準日訂於6月22日，股款繳納期間亦為同日，增資所募得資金將用於充實資本及營運資金，以支應未來業務發展需求。

至於要先減資再增資的原因，主因是商業銀行出現累積虧損時，帳面淨值可能低於票面金額，為維持資本結構與監理穩定性，實務上常先透過減資彌補虧損，使帳上資本與淨值回到一致水準，但此舉不涉及新資金流入，因此後續仍需搭配增資，以恢復或強化資本規模與營運能力。若銀行資本水位低於法定或監理門檻，經常採減資與增資並行方式調整。

業界觀察，部分純網銀已逐步接近損益兩平，但後續仍需視營運規模與商業模式驗證獲利穩定性，若純網銀的收入來源越多元，轉虧為盈的機會也就越高。

增資 國票金控 金管會

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