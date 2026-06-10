美CPI公布前熱錢續流出 新台幣連5貶寫近2個月新低

美國即將公布5月消費者物價指數（CPI），若通膨升溫，可能強化市場對聯準會升息的預期。關鍵數據公布前，外資續採調節策略，大舉賣超台股並匯出，股匯同步下挫，新台幣兌美元收盤收31.668元，貶5分，改寫近2個月新低。

市場正在權衡美國與伊朗緊張局勢的最新進展，避險情緒居高不下；除此之外，今晚即將公布的美國CPI，是下週聯準會利率決策會議之前，最受矚目的關鍵數據，外在不確定性瀰漫之際，金融市場氛圍明顯轉趨保守。

由於美國科技股再現拋售潮，台股跟著承壓，午盤過後急殺，集中市場指數以全日最低點作收，下跌1478.90點，收在43225.54點，失守月線約43349點，創史上第6大收盤跌點。

外資今天續砍台股935.74億元，也創史上第8大單日賣超金額；外資已經連5日賣超台股，累計提款逾4300億元。

新台幣兌美元今天以31.63元開盤後，因外資連日賣超台股，累積的海量匯出需求仍待消化，匯價持續走弱，盤中最低為31.698元，終場收在31.668元，連5日貶值，台北及元太外匯市場總成交金額續爆大量，達36.99億美元。

外匯交易員指出，這幾天外資調節台股的意味明顯，而且單日賣超金額幾乎都在900億元以上，在匯市大舉匯出，即便出口商積極拋匯，央行也加強阻貶力道，仍難擋熱錢出走的大浪。

「接下來的美國CPI很重要」，外匯交易員直言，如果美國CPI數據顯示通膨升溫，市場重新評估聯準會利率路徑，股市可能還有修正空間；隨著外資持續調節台股，新台幣也會延續貶勢。

不過外匯交易員表示，即便台股下挫、熱錢出逃，為新台幣帶來貶值壓力，但出口商上方拋匯需求龐大，且央行不樂見新台幣過度貶值，以免加深輸入性通膨壓力，基於這兩大支撐，新台幣不至於重貶，而是呈現區間偏弱格局。