快訊

梅雨季要結束了？明鋒面再度北移 西半部、東部山區恐有局部大雨

「點驗船舶198艘次」北京宣布：台灣東部海域專項執法與掃測行動結束

外資賣超935億元！這4檔主動式ETF遭大賣 竟買超第一金逾3萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

適逢旅遊旺季 「鈔想出國」合庫APP預約提領外幣現鈔享專屬優惠

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

適逢夏季旅遊旺季，合作金庫銀行為滿足客戶想趁著假期出國旅遊的外幣現鈔需求，現推出「鈔想出國」外幣現鈔優惠活動。活動期間內，透過合庫行動網銀 APP 預約提領美元與日圓現鈔，即可享有專屬匯率優惠。

合庫本次優惠活動鎖定美元及國人最愛旅遊地點之一的日本，自6月10日至8月10日，透過合庫行動網銀APP，預約提領外幣現鈔，即可享有美元匯率減碼0.03，日圓匯率減碼0.001的優惠，想了解相關活動詳情，請參閱合庫官網、「合作金庫 你的理財金庫」 Facebook粉絲專頁或是「合作金庫銀行」官方LINE帳號。

合庫 匯率 合作金庫

延伸閱讀

合庫人壽推出美元利變終身壽險 兼顧傳承與照護

最新一波！國銀新台幣高利存款優惠加碼 「這家」年利率狂衝18%

迎端午、暑期旅遊旺季 遠傳推漫遊促案「加1元多1GB」好評回歸

第32年開打！合庫暑期育樂營7月登場 棒球、羽球、桌球免費報名

相關新聞

國票金代子公司樂天銀行公告增資 私募普通股現增27.78億元

國票金（2889）10日代子公司樂天銀行公告兩項增資與資本調整相關重大決議，其中包括6月8日已經金管會申報生效之減資彌補虧損案，以及私募普通股現金增資案之增資基準日，此次增資金額共27.78億元，作為充實資本與營運資金，以支應未來業務發展用。

富邦金獲利／創歷史同期新高！前五月海賺878億元、每股賺6.27元

富邦金（2881）2026年5月自結合併稅前盈餘191.1億元、稅後純益157.7億元。累計今年前五月合併稅前盈餘1,008.6億元、稅後純益878.5億元，創下歷史同期新高紀錄，每股稅後純益（EPS）為6.27元。

新台幣貶5分 收31.668元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.668元，貶5分，成交金額25.56億美元

央行總裁楊金龍一句話點燃房市 營建、代銷股盤中直奔漲停

央行總裁楊金龍10日提前對房市表態說：「選擇性信用管制就到這裡。」隨即，催動營建類指數盤中大漲近5%，多檔營建股更直衝漲停，包括國建（2501）、冠德、愛山林、全坤建、上曜、聯上發、京城、永信建等，可望率先受惠的代銷龍頭海悅也同樣直奔漲停。

台股被當提款機？6月外資匯出至少50億美元 楊金龍：匯出不算高

台股來回千點震盪，今日受到美股疲弱，盤中再次跌破44000點，外資持續匯出，導致昨日匯市成交量創下史上第二大量，央行總裁楊金龍在財委會接受質詢表示，是因為外資對台股「很有興趣」，才會「進進出出」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。