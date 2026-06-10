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適逢旅遊旺季 「鈔想出國」合庫APP預約提領外幣現鈔享專屬優惠
適逢夏季旅遊旺季，合作金庫銀行為滿足客戶想趁著假期出國旅遊的外幣現鈔需求，現推出「鈔想出國」外幣現鈔優惠活動。活動期間內，透過合庫行動網銀 APP 預約提領美元與日圓現鈔，即可享有專屬匯率優惠。
合庫本次優惠活動鎖定美元及國人最愛旅遊地點之一的日本，自6月10日至8月10日，透過合庫行動網銀APP，預約提領外幣現鈔，即可享有美元匯率減碼0.03，日圓匯率減碼0.001的優惠，想了解相關活動詳情，請參閱合庫官網、「合作金庫 你的理財金庫」 Facebook粉絲專頁或是「合作金庫銀行」官方LINE帳號。
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