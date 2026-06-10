民眾強化高齡醫療保障 近六成加碼500萬元以上

高齡醫療準備金不能「臨渴才掘井」，最好「未雨先綢繆」。台灣在2025年底正式邁入超高齡社會，百歲人生已成多數人必經的未來，機器用久了都需要維修，隨著年齡增加，醫療需求也可能拉高，早期投保的實支實付醫療險保單很多在75歲之前就保障期間屆滿，保戶急尋75歲後的醫療實支實付「補充包」，南山人壽分析近期熱銷的「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險（WEHS）」（以下簡稱「實健溢百」），約58%投保此商品的保戶，對74歲（含）以後的醫療保障額度，安排新台幣（下同）500萬元以上，其中32%甚至規劃750萬元，看得出保戶希望其百歲人生，有備而來。

南山人壽3月底推出雙帳戶設計的「實健溢百」，74歲（不含）前提供醫療定額給付，74歲（含）以後提供實支實付，主打補足高齡實支缺口，保障到100歲保單年度末，分為計劃10/20/30三種方案，即74歲前後各自享有獨立的總給付上限額度，分別為250萬元、500萬元及750萬元三種額度，供保戶依需求強化自身醫療帳戶。

「實健溢百」一經推出即詢問度暴增，受理件數與保費每月呈倍數增加。南山人壽分析，投保的保戶中，58%選擇「計劃20」或「計劃30」，即是相對較高保障，其中的68%選擇「計劃20」，即74歲（不含）前是定額給付，有總給付上限500萬元的保障額度，74歲（含）以後啟動實支實付，亦有總給付上限500萬元以上的保障，另外32%選「計劃30」，即將雙帳戶的各自總給付上限拉高到750萬元。

據衛生福利部「國民醫療保健支出」統計，2024年國人醫療保健支出（NHE）達1.89兆元，平均每位國人一年約花費8萬元在醫療保健上，雙創歷史新高。而NHE最終用途中近9成是「個人醫療保健支出」，即有1.63兆元，其中健保給付8,105億元，完全自費或部分負擔的部分則有7,036億元。隨年紀增加，醫療花費亦可能跟著增加，依照健保署統計，2024年健保門診及住院費用申報共9,154億點，其中30歲以下約占11.6%，65歲以上則占42.8%，約是30歲以下門診與住院健保費用的3.7倍，即越高齡醫療需求會相對年輕時增加，若再使用自費醫療或藥物，可能動輒花費數十萬元到數百萬元。

隨著醫療科技與生活品質進步，2024年國人平均壽命已延長至80.77歲，但早期投保的定期壽險或住院醫療險附約，保障年齡很多只到65歲或75歲，恐出現高齡醫療保障缺口，影響老後的醫療品質，不少保戶意識到風險，紛紛希望趁仍有經濟能力時，強化高齡醫療防護網。

南山人壽分析投保「實健溢百」的保戶數據，發現女性為大宗、占約六成，顯示女性對於高齡醫療保障缺口的擔憂高於男性，應與女性平均壽命84.3歲高於男性77.42歲有關，女性更擔憂未來的不健康餘命長，恐衝擊老年生活品質。

同時，南山人壽也發現，投保「實健溢百」的保戶中，有近半（49%）是46歲以上保戶，其中近55%的46歲以上保戶投保「計劃20」與「計劃30」，顯示許多中壯齡保戶期盼透過「實健溢百」強化其高齡醫療保障；不過，因為越年輕投保，保費相對便宜，因此投保「計劃30」，也就是雙帳戶各有最高750萬元額度的保戶中，有近64%是45歲以下，其中7成集中在16到45歲，即利用保費相對便宜時，拉高高齡醫療保障。

南山人壽表示，「實健溢百」是完整百歲人生醫療規劃最重要的一塊拼圖。三類保戶可優先考量，一是本來就有一年期實支實付醫療保險，但保證續保只到74或75歲的保戶，可無縫銜接，讓保障沒有空窗；二是期待退休後有較佳的高齡醫療品質者，可增強74歲（含）以後的醫療保障；三是希望做到損害填補的保戶，可於年輕、保費相對划算時，及早規劃全人生階段的醫療保障。

「實健溢百」共有六大特色，一、0到70歲皆有機會投保，保障至保險年齡達100歲的保單年度末；二、保戶可依預算靈活選擇繳費年期（10／20／30年繳費）及投保計劃（計劃10/20/30）；三、醫療雙帳戶，74歲前與74歲後是兩個獨立額度的醫療帳戶，分別給付最高可達750萬元（以計劃30為例）；四、補足高齡醫療保障缺口，74歲（不含）前為「定額給付」，74歲（含）以後提供「實支實付」保障，且與「日額給付」兩者擇一給付；五、強化癌症、入住加護暨燒燙傷病房相關醫療保障；六、具有身故／祝壽保險金，且有機會享有健康促進增額保障，僅限投保當時保險年齡達16歲（含）以上者適用。