股市大漲受惠 臺銀人壽布局 AI 和金融股、股票未實現超過120億

立法院財委會今日審查財政部主管臺灣金控等預算並詢答，立委關注臺銀人壽投資布局，臺銀人壽董事長張志宏表示，最近都以AI和金融股為主，AI類股放了不少，但仍注重投資紀律配置，目前股票未實現利益超過120億元。另加上新錢收入保費增加，有把握讓體質好轉，今年就可以看到成績。

立委羅明才質詢時提及國泰及富邦人壽今年都大賺，關切臺銀人壽營運及投資績效，張志宏表示，壽險公司賺錢基本上靠投資較有機會，目前4,800億資產。羅明才並詢及最近投資類股，張志宏回應以AI和金融股為主，今年股票未實現利益超過120億，但仍強調投資紀律配置，AI放了不少，另包括金融股和電信股都有。

張志宏提到，臺銀人壽負債面成本約3.1%，因此資產面投報率須超過，且一定要大量新錢投資，當初他接手時面臨保費懸崖，不過，去年新契約保費收入達112億元，是六年來首次突破百億，今年到6月初已經55億，新錢收入加上貫徹投資紀律已大有改善。至於利差損包袱一定要經過時間解決，他相信經過十年體質調整會形成正向循環，包含金管會今年開放AC部位債券匯率可以用平均期間攤提，每年節省20幾億元避險成本，這次很有把握可以把體質好轉，今年就可以看到成績。