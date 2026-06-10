亞股成長動能十足！外商基金經理人最看好這五國、兼賺股息拚價差

在當前全球經濟格局中，亞洲市場展現出獨特的投資吸引力。儘管近期市場出現修正，部分質疑亞洲科技股是否已達頂峰，但木星亞洲股票收益投資經理Sam Konard觀點看好，現在絕非頂峰，亞洲科技板塊仍有巨大成長空間。

Sam Konard表示，亞洲科技股的成長動能將持續至2027年、甚至2028年以後，主要原因在於，全球對半導體和記憶體的需求與供給之間的差距將持續擴大，而亞洲科技公司正是這些關鍵零組件的主要生產者。

因此，無論美國的AI大模型競爭最終鹿死誰手，亞洲的半導體供應商，如台積電、聯發科等，以及記憶體製造商，如三星電子、SK海力士都將是贏家。

Sam Konard指出，站在收益與成長兼顧的角度，與其直接投資於美國的AI公司、承擔最終贏家的巨大風險，不如投資於亞洲的供應鏈企業，由於這些企業不僅風險較低，且上漲空間更大，且目前觀察到許多亞洲科技公司的盈利持續成長，財報表現優於市場預期，但其估值卻相對合理，甚至某些個股仍具吸引力。

事實上，他指出，相較於歐美市場，亞洲股市能夠同時提供收益和資本增值的成長潛力。另外，歐洲市場雖有不錯的收益，但成長潛力有限；美國市場雖有成長潛力，但股息收益不高。而亞洲市場則能兩者兼顧，這對於長期財富增長至關重要。

值得注意的是，Sam Konard認為，澳洲、新加坡是被低估的已開發市場，實際上，兩國擁有穩定的政局、持續增長的人口，以及遍布各產業的高品質公司；澳洲更是獨特的商品淨出口國，除了原油外，天然氣、銅礦、鐵礦砂、黃金、稀土、農產品等均大量出口，使其經濟增長強勁，貨幣匯率獲得支持。

此外，先機環球基金系列—先機亞太股票入息基金僅投資於亞洲的五個國家：澳洲、台灣、新加坡、韓國、印度。他認為這五個國家是亞洲最好的投資標的，無需投資其他國家。至於排除中國市場的原因在於，回顧過去30年，中國股市的報酬表現是全球最差之一。

此外，在公司治理疑慮上，中國企業似乎並非最大化股東權益和報酬率；地緣政治風險上，全球正在形成兩個科技生態系，一個以美國為主導，一個以中國為主導。美國、歐洲、日本甚至台灣對中國科技產業的制裁風險日益增加，對投資中國科技公司構成重大風險。