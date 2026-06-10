83兆美元財富大移轉來了 瑞銀：台灣傳承核心已不只是資產

瑞銀最新《全球新世代報告》指出，完善的傳承策略須結合制度化治理與跨世代對話，並有序培育下一代參與決策，以確保家族與企業的長遠永續發展。

瑞銀集團台灣區負責人蘇韋毓表示:「台灣正邁入大規模世代交替階段，財富傳承核心已由資產移轉延伸至責任、決策權與家族使命的延續；及早建立清晰的治理架構並推動跨世代溝通，將有助於降低衝突、確保家族企業的長期穩健發展。」

瑞銀家族辦公室諮詢及財富規劃服務部主管林欣穎指出：「新世代對傳承的期待正明顯轉變，不僅重視參與家族治理與決策，也更關注溝通與信任的建立；在價值觀轉變下，財富的長期意義，包括社會影響與永續投資角色，正逐步成為其重要考量。瑞銀台灣家族辦公室團隊在協助台灣家族進行世代傳承具備獨特且全面的優勢，憑藉深厚的全球經驗與在地洞察，瑞銀能結合國際最佳實務與台灣家族的文化背景與治理需求，提供量身訂製的傳承解決方案。團隊不僅涵蓋全球投資市場、財富管理，更重視家族治理、跨世代溝通、人脈對接與下一代培育，協助家族釐清角色、建立共識並降低傳承風險。透過全球專家網絡同儕交流平台與長期陪伴的服務模式，瑞銀支持家族將財富轉化為承載價值、責任與使命的工具，確保家族資產、企業與精神能夠穩健延續，實現跨世代的永續發展。 」

瑞銀2026「展望未來 - 全球新世代報告」以Next Generation 新世代接班人/繼承人視角出發，蒐集全球超過170 份問卷調查，進行一系列深度訪談，了解真實家族案例與觀點，分析全球家族與新世代趨勢，探討全球正在發生的重大趨勢-- 「大規模財富移轉 (Great Wealth Transfer) 」，未來 20–30 年全球正面臨83兆美元鉅大規模的財富與世代交替。

該報告中針新世代對財富傳承旅程、家族共識、顧問生態、及財富運作等四大項目問卷，核心重點：

56% 認為應及早與其討論家族資產議題，主動且公開對話有助於代際之間的溝通；

41% 認為財富傳承不再只是「資產移轉」，而是責任、決策權與家族使命的延續；

38% 期待在承擔更多家族責任前能了解家族財富架構與治理方式；

33% 認為「溝通失效」是造成家族世代之間關係緊張的主要原因；

27% 表示家族接班計劃是「完全透明且會定期共同檢視」；

41% 表示財富顧問應扮演家族財富傳承延續的重要橋樑，並能充分理解新世代的想法與需求；

79% 仍主要投資於傳統資產 ，如股票、債券、基金和不動產，50% 展現對影響力與永續投資議題的興趣。

該報告指出，成功的家族企業與財富傳承須兼顧「硬性決策」（法律框架、稅務考量與治理）與「軟性因素」（溝通、信任、價值觀）。多數下一代認為承擔家族角色與治理責任優先於傳承財富」，希望及早啟動跨世代之間開放性的對話以避免因沉默造成衝突。下一代期待的不只是單一專業顧問，而是能連結同儕、促進跨世代溝通的支持生態圈。同時，他們更關注財富的社會價值與用途，逐步投入私募、影響力與永續投資。

傳承是一段旅程，關鍵在於釐清家族成員角色彼此持續溝通，安排適度治理架構與長期夥伴關係。及早開啟跨世代溝通、參與家族治理、家族會議與教育機制是家族傳承成功的重要關鍵。

瑞銀協助台灣家族在「股權穩定、治理有序、價值傳承」三個面向同步前進，讓世代交棒不再只是時間點的安排，而是一段可被討論、逐步累積、穩健延續的家族歷程。