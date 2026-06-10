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定期定額榜單大洗牌！主動式2進1出 00988A 人氣直升空降第19大

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
5月ETF定期定額交易戶數前二十名排行表。（資料來源：證交所）
5月ETF定期定額交易戶數前二十名排行表。（資料來源：證交所）

證交所最新公布5月定期定額戶數前20名榜單，出現戲劇性轉變！主動式ETF幾家歡樂幾家愁，新入榜的2檔人氣新星都是主動式ETF。今年來績效衝第一的00988A首度入榜就空降第19名；同樣新進榜的主動群益科技創新（00992A），則排名第20名。

觀察5月定期定額榜單，前五名罕見出現變化。去年以超級新人之姿擠入榜單的00981A，每個月名次都接連往上跳，這次又再往前進一步，以逼近14.7萬人的高人氣，首度擠入排行榜第五名，更是前五名中唯一的主動式ETF。群益台灣精選高息（00919）則被擠下到第六名，可看出長線資金正逐步從高息ETF往主動式ETF流動。

值得關注的是，這次榜單中共有3檔主動式ETF，包含00981A、00988A、00992A。其中，00981A和00988A同屬統一投信旗下的「同門師兄弟」，由此可見投資人對統一投信操作團隊的高度信賴。資金透過定期定額持續灌入，也助長這兩檔主動式ETF規模快速增胖，00988A規模已正式突破500億元，00981A規模即將挑戰3,000億元大關。

進一步觀察這份榜單，只有5檔是海外ETF。其中4檔海外ETF老將資歷大概都有10年左右，只有00988A是去年11月才掛牌，至今才剛屆滿半年。觀察今年來00988A績效表現，漲幅高達107.34%，是所有原型股票ETF中的第一名，以此績效強度與人氣熱度來看，後續有望擠入前十名。

績效

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