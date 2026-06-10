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楊金龍談預防性升息 符合這條件有效

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中央銀行總裁楊金龍10日赴立法院財政委員會報告並備詢，針對立委李彥秀關切當通膨可能突破2%警戒線時，央行應採取「預防性升息」或待通膨發生後再升息的問題，楊金龍表示，兩種作法各有適用情境，若通膨預期在未來半年都將在2%之上，採取預防性升息較為適當，也有助降低後續政策調整成本。

李彥秀指出，多數主要國家均將2%視為中長期通膨目標或警戒水準，面對未來物價可能再度走高，市場關注央行是否應提前採取升息措施。對此，楊金龍表示，央行將於18日理監事會議中就相關情勢進行周延討論，並依據國內外經濟金融情勢做出決策。

楊金龍進一步說明，若判斷通膨預期可能持續升高，甚至影響民眾與企業的價格預期形成，預防性升息將較為有效；但若通膨只是短期現象，且預期未來會快速回落，則不一定需要提前採取貨幣緊縮措施。他強調，究竟採取事前或事後升息，仍須視國際環境變化及整體經濟前景而定。

在政府抗通膨措施方面，李彥秀指出，台灣能源及糧食高度仰賴進口，行政院近年透過油價與電價凍漲等供給面政策穩定物價。楊金龍對此表示肯定，認為相關措施對抑制通膨「非常有效」，尤其在俄烏戰爭推升全球能源價格期間，相較許多國家面臨較大通膨壓力，台灣物價表現相對穩定，顯示政策成效相當成功。

楊金龍並表示，央行是行政院「穩定物價小組」成員之一，持續參與相關會議與政策討論。他也指出，能源價格上漲所帶來的供給面通膨，單靠貨幣政策效果有限，因此政府與央行協力合作相當重要。

楊金龍 央行 中央銀行

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