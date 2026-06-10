資金輪動快速 野村投信：留意六族群

野村投信策略暨行銷處資深副總張繼文表示，從台股盤面結構來看，AI仍為市場主軸，隨著輝達（NVIDIA）次世代平台VERA Rubin逐步進入量產，可望帶動AI伺服器及相關組裝大型權值股表現強勢。不過，在先前漲幅已大的情況下，族群輪動速度明顯加快，市場追價意願轉趨謹慎，操作難度提高。短線而言，投資人不宜追高，對於已有獲利的部位可適度調節，並回歸產業基本面與中長期成長性來挑選標的。觀察短線資金流向，市場可留意族群包括光通訊、AI伺服器組裝、重電設備、記憶體、功率半導體及具復甦題材的面板族群。

張繼文指出，在眾多族群中，光通訊成為近期最具代表性的成長焦點。輝達執行長公開點名光通訊大廠Marvell具備邁向兆美元市值的潛力，帶動全球資本市場對光通訊與矽光子技術的高度關注。隨著AI模型規模快速擴張，傳統銅線在頻寬、功耗與訊號衰減方面已逐漸逼近物理極限，使得光傳輸成為解決資料中心與AI算力集群傳輸瓶頸的關鍵技術，高階光模組需求因而快速攀升。

野村優質基金經理人陳茹婷進一步分析表示，資料中心正加速由傳統架構轉向高速光互連，光模組也由800G升級至1.6T，預估到2026年1.6T產品的市場滲透率將由不到5%快速提升至25%以上，高階產品價格與毛利率具備明顯支撐。同時，共同封裝光學（CPO）技術發展進度較原先市場預期提前約一至二個季度，帶動整體產業鏈升級，全球龍頭廠持續將產能轉向高毛利產品，使產業產值具備雙位數成長潛力。此一技術革新也為台灣供應鏈帶來實質受惠，包括矽光子、光學檢測等需求明顯提升，設備與製程廠商訂單能見度已延伸至2027年，隨著雲端服務供應商持續擴大資本支出並導入高速光互連設備，台廠在市占與技術領先優勢下，有望同步推升營收與獲利表現。

陳茹婷認為，目前台股呈現樂觀與謹慎並存的格局，融資餘額短期增速雖偏快，但若以市值占比衡量仍屬合理範圍，顯示資金結構仍以現金為主，尚未出現過度槓桿風險。同時，AI與半導體供應鏈的訂單能見度已延伸至2027至2028年，基本面支撐力道強勁，企業EPS亦持續上修，整體成長性優於多數成熟市場。在籌碼面上，雖然外資持續賣超，但投信與本土資金積極承接，加上政策面可能透過制度調整吸引長線資金回流，形成潛在支撐力道。因此，短期震盪可視為健康修正，市場並未出現系統性風險，中長線多頭趨勢仍可望延續至2028年甚至更長期間。

陳茹婷在投資策略上建議投資人避免追高，採取分批布局方式以降低波動風險，配置方向建議聚焦於具備長期成長性與基本面支撐的核心產業與龍頭公司，例如，半導體、AI伺服器供應鏈、CPO光通訊及散熱與高速傳輸相關領域，並可適度搭配傳產或金融股進行分散配置，以降低單一產業波動影響。

野村投信表示，AI與半導體仍為中長線投資主軸，隨著外資尚未全面回流，未來若政策與資金結構改善，將提供新一波上行動能。台股短期雖可能受到外在不確定因素干擾，但在AI趨勢、記憶體供需改善及台灣經濟基本面強勁支撐下，多頭格局仍未改變，投資人宜以長期趨勢為核心，理性應對短線波動，掌握結構性成長機會。