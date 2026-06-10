外銀預測央行下季升息

荷蘭國際集團（ING）預期，台灣央行將於第3季升息，主因是如果中東石油供應持續受阻，未來幾個月油價可能進一步上揚。澳盛銀行（ANZ）則預測，台灣5月通膨升溫，已為升息打開大門，很可能在9月升息12.5個基點，但美國聯準會若在本月採取較鷹派的立場，台灣央行不排除也會在本月提前採取行動。

ING銀行大中華區首席經濟學家宋林表示，如果石油供應持續受阻，油價可能進一步上揚，預估台灣央行將於下季升息，「不過這仍非市場共識，我注意到更多人預期，要到第4季或明年第1季才會升息。我們必須觀察台灣央行在下周政策會議上如何調整政策指引。」

澳盛銀行則預期，台灣央行9月將一次性升息，但如果Fed在本月的政策會上採取較鷹派立場，可能促使台灣央行提前於本月升息。

宋林還說，台灣5年期公債流動性低於10年期公債，這可以解釋5年期殖利率為何大幅走高。台灣5年期公債殖利率勁揚31.5個基點至1.70%，創2022年10月以來新高。10年期債券殖利率基本持平，報1.78%。

台灣債券市場近期出現罕見波動，昨（9）日原本交投冷清的5年期公債殖利率突然劇烈上揚，帶動當日標售的10年期公債利率攀升至1.79%，攀2013年11月以來12年新高，高於市場原先預估區間。

證券商交易員分析，近期台股交投熱絡，資金明顯轉向股票市場，加上美債殖利率走升與市場對央行政策可能轉向的疑慮，使債市資金動能相對疲弱。先前央行定存單發行狀況變動，也加深市場對短期流動性的敏感度，進一步放大價格波動。