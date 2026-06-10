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外資出走匯市爆第二大量 熱錢趁台股大漲 調節持股後匯出

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
台北股匯市9日出現背離走勢。 聯合報系資料照
台北股匯市9日出現背離走勢。 聯合報系資料照

台北股匯市昨（9）日出現背離走勢。台股大漲逾1,200點，外資卻大舉調節持股，並匯出資金約25億美元，新台幣匯率不升反貶，終場貶值3.8分收31.618元，匯市總成交量爆出47.46億美元，為史上第二大量。

新台幣第一大量出現在2008年3月24日，當時因馬英九高票當選總統，帶動股匯雙漲的慶祝行情，新台幣單日升值3.21角，並爆出55.61億美元的歷史天量。

匯銀表示，昨日新台幣爆出史上第二大量，顯示資金匯出壓力仍存在。隨著台股市值擴大，外資在台股買賣超金額也明顯放大，進一步影響交易量，歷史前五大匯市交易量，已有二次是發生在2026年，分別是昨日的47.46億美元、3月3日的44.395億美元居第四。

昨天美元指數回跌0.16%，主要貨幣對美元大都呈升值，除了新台幣，其餘亞幣全數升值，其中韓元升值0.76%，星元升值0.27%，人民幣升值0.18%，日圓升值0.02%，僅新台幣貶值0.12%，成為最弱亞幣。

匯銀人士指出，「指數大漲、外資大賣」讓市場相當意外，這種股匯不同調現象，顯示市場資金結構正在發生變化，也反映本土資金與特定買盤力量仍相當強勁。外資大幅賣超往往伴隨股市走弱，但此次台股卻在電子權值股帶動下強勢上攻，形成明顯背離現象。

觀察盤中走勢，昨日早盤台股在買盤推升下走高，指數上並未明顯感受到外資出貨壓力；但匯市卻是一大早就有「提款走人」的買匯潮，午盤台北外匯經紀公司就出現14億美元大量。下午盤外資賣超數據公布後，市場被近千億元的外資賣超規模「嚇住」，新台幣貶勢擴大，最低匯價來到31.664元，貶值8.4分。

匯銀指出，昨天外銀包括花旗、滙豐及渣打等均出現較明顯的美元需求，在外資匯出需求增加下，新台幣貶值壓力沉重。

央行午後進場調節力道明顯加強，以抑制匯率過度波動，避免市場不安情緒進一步擴散。最終新台幣僅小幅收貶，但成交量大幅放大。

匯銀認為，外資連日大舉賣超下，短期內大幅回補的可能性不高。近期國際市場仍受中東地緣政治風險、油價走高以及全球資金重新配置和聯準會未來可能升息等因素影響。若外資延續賣超趨勢，市場波動幅度可能進一步擴大，預估今天將測試31.7元。

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