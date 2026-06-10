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立委關切未來「一日手術」能否比照住院理賠 壽險業：不宜貿然放寬

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

醫療技術進步，愈來愈多原本需要住院數天的手術，逐漸改以微創或日間醫療方式進行，引發外界關注現行理賠機制是否需要調整。針對立委關切未來「一日手術」能否比照住院理賠，壽險業高層普遍認為，在醫療端尚未建立明確定義前，不宜貿然放寬理賠認定。

壽險業高層指出，目前各醫院對一日手術執行方式與定義並不一致，有些醫院採取「當天住院、當天出院」模式，有些直接歸類為門診手術，因此若要討論保險理賠，應先由醫療體系建立一致的定義與認定標準，保險業才能進一步評估後續配套措施。若未先釐清相關定義便全面放寬理賠標準，恐衍生新的理賠爭議與風險管理問題。

他指出，保險公司在設計商品時，均是依照當時醫療環境、理賠經驗及精算假設訂定保費，若大幅改變理賠認定方式，可能打破原有風險平衡。尤其防疫險事件後，業界對於風險控管更加謹慎，若沒有完整配套就貿然調整制度，恐重蹈過去理賠風險快速擴大的覆轍。

目前市場有效醫療險保單數量龐大，若既有保單條款需要調整，不僅牽涉上千萬張保單權益、保險公司準備金提存、商品定價等問題，更是個艱難的工程。

壽險業 理賠 醫療險

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