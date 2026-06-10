金融競爭力論壇7月1日登場／臺灣證券交易所董事長林修銘：引領市場 航向新藍海

政府積極發展「亞洲資產管理中心」，臺灣證券交易所董事長林修銘表示，台灣具備完整科技產業鏈、堅實企業基本面及活絡資本市場，已是國際資金航道上不可忽視的重要座標。面對全球市場競逐更趨激烈，證交所將持續優化市場制度、提升商品與服務能量，強化我國資本市場的國際競爭力，引領市場航向更廣闊的全球海域。

經濟日報將於7月1日舉辦「金融競爭力論壇—前瞻亞資中心2.0」，林修銘將發表專題演講，主題為「打造台灣資本市場新動能」。本論壇由臺灣證券交易所、國泰金控、玉山銀行、富蘭克林投顧、富邦證券、凱基證券、永豐金證券、KPMG安侯建業聯合會計師事務所協辦。

在金管會擘劃台灣成為「亞洲資產管理中心」藍圖下，台灣資本市場迎來破浪前行的關鍵契機。證交所配合主管機關政策航向，匯聚資本市場能量，駛向金融發展新藍海。

首先，證交所積極推動「Power Up 提升企業價值計畫」，啟動企業艦隊引擎，協助台灣企業從營運視角轉向投資人視角，優化資本效率與資金成本。林修銘指出，台灣企業具備航向國際資本市場的堅實條件，證交所將持續協助企業與海內外機構投資人深度議合，凸顯中長期價值，讓台灣企業「被看見、被投資」。

其次，證交所升級台灣創新板，點亮新創企業的上市燈塔。為滿足多元企業籌資需求，創新板持續優化制度設計，為前瞻新經濟產業及新創企業開闢上市黃金航道，朝「亞洲那斯達克」目標邁進。

發掘潛力企業方面，證交所推動「台灣璞玉指數」，開展更完整的投資指南，引導資金發掘具韌性與穩健基本面之優質企業。

在商品發展方面，台灣已於亞洲ETF市場躍升前茅。證交所將積極豐富商品新航線，提供市場更多元的資產配置選擇，並吸引國際資金持續停泊台灣。

證交所為配合亞洲資產管理中心政策，成立「亞資中心推動辦公室」，作為支援政策落實與市場溝通的重要樞紐，從法規政策說明、落地協助及國際宣傳等面向，加速推動台灣成為亞洲資產管理中心。