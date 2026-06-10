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富邦壽上車 參與 SpaceX IPO 擬投資189億
富邦金控（2881）旗下富邦人壽昨（9）日公告，擬參與SpaceX於美國那斯達克掛牌的普通股首次公開發行（IPO），申購金額上限6億美元（新台幣189.7億元）。
SpaceX將於美東時間12日IPO，可望是史上規模最大IPO案。富邦金控成為國內首家趕上SpaceX IPO熱潮的公司。
富邦人壽規劃，此次參與SpaceX IPO，申購金額上限6億美元（不含交易佣金及其他相關稅費），實際交易單位數量及每單位價格待確定後另行公告。
富邦人壽說，本次投資目的是依保險法規定，為壽險資金的運用。至於未來一年是否會有其他交易，將視市場情況及公司策略而定。
富邦人壽近年持續強化投資布局與資產配置能力。根據富邦金控日前法說會資料，截至3月底，富邦人壽總投資資產規模達5兆2,519億元，首季避險後總投資報酬率（加計FVOCI權益工具處分損益）達6.46%，優於去年同期5.41%。其中，國外股票部位為2,822億元，占比5.4%，年化報酬率10.06%。
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