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央行2026年估繳庫2,000億
央行總裁楊金龍今（9）日將赴立院報告「115年度業務計畫及營業預算報告」，根據資料顯示，今年預算案，扣除法定公積提存後，連同歷年累積盈餘，預計可繳交國庫約2,000億4,602萬7,000元，持續扮演政府財政重要支柱角色。
央行預估全年營業總收入4,288.3億元，主要來自國內外證券投資、存放銀行及融通業務利息收入；營業總支出為2,535.1億元，兩者相抵後預計盈餘1,753.2億元。
央行去年營業總收入達5,788.5億元，營業總支出3,313.9億元，全年盈餘達2,474.6億元，展現穩健獲利能力。展望今年，央行將持續以穩定物價、維護金融穩定為核心目標，除維持審慎貨幣政策外，也將持續執行選擇性信用管制措施，督促金融機構控管不動產授信風險，防範對金融體系衝擊。
央行目前持有中央存款保險公司49.05%股權，由於存保公司依法將盈餘全數提列準備金，因此無投資收益；至於持股37%的財金資訊公司，則預估今年可認列約9.26億元投資利益。
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