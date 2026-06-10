三信商銀改選 掀爭議話題

三信商銀26日將改選董事，董事長廖松岳日前向金管會陳情，質疑板信關係戶與寶佳等市場派可能涉及未依法申報持股。金管會昨（9）日回應，已收到其陳情函，但其未附具體事證；若屬同一人或同一關係人持股，依法應申報或申請核准，後續將依程序查處。

三信商銀今年股東會將改選董事，市場傳出公司派與市場派角逐經營權，引發外界關注持股結構與申報問題。銀行局副局長王允中表示，三信商銀董事長廖松岳是在6月初具名向金管會提出陳情。不過，廖松岳陳情函中，並未檢附相關具體事證，金管會將依陳情案件處理程序辦理，現階段不便評論個案內容。對此，三信商銀董事長廖松岳目前態度低調，未多作回應。

王允中表示，截至目前為止，金管會尚未收到相關持股超過10%的申請案，相關人士若有符合規範情形，均應依法辦理。