中信助弱勢家庭逆轉人生

台灣近年經濟成長亮眼，但高物價與貧富差距，也讓許多弱勢家庭面臨沉重生活壓力。今年適逢中國信託成立60周年，同時也是「信扶專案」推動滿15周年的重要里程碑。根據統計，該專案迄今已協助超過1,000戶弱勢家庭成功創業，並改善超過2,200名弱勢兒少的生活環境與成長條件。

單親媽媽林琬晴曾因創業失敗負債，一度連續兩個月沒有收入，只能帶著年幼女兒四處兼差、跑外送。直到接受中國信託慈善基金會「信扶專案」的免費財務諮詢與創業輔導協助下，她重新開設粥品麵店，逐步走出人生困境。

中國信託慈善基金會與中國信託商業銀行自2011年起共同推動「信扶專案」，以「以工代賑、脫離貧窮」為核心理念，透過創業貸款、專業培訓、財務管理及長期陪伴等方式，協助弱勢家庭建立穩定收入來源，改善生活處境。基金會昨（9）日舉辦「2026信扶之星表揚典禮」，表揚十位透過自身努力成功翻轉人生的信扶家長。獲獎者不僅創業營運超過18個月，且維持正常還款紀錄，積極接受顧問輔導，同時兼顧家庭與親子關係，展現高度韌性與責任感。

今年獲選的信扶之星來自不同產業，包括餐飲、美容、美甲、文創藝術以及無障礙交通接送等領域。雖然背景各異，但共同點都是曾面臨經濟困境，卻透過努力與專業協助逐步重建生活，成為家庭的重要支柱。

衛生福利部社會救助及社工司副司長楊雅嵐出席活動時表示，脫貧工作需要政府、企業及民間團體共同投入資源與力量。「信扶專案」多年來成功協助許多弱勢家庭改善生活，不僅創造經濟價值，也讓更多孩子擁有穩定成長環境，期待未來能持續透過公私協力，幫助更多家庭翻轉人生。

中國信託慈善基金會副董事長陳國世則指出，弱勢家庭最需要的往往不是一次性的金錢補助，而是一個重新站起來的機會。基金會長期相信，透過專業輔導、陪伴與能力培育，能夠幫助家長找回自信與生活主導權，進而改變整個家庭的未來。 他強調，當家長獲得穩定收入來源，不僅能改善家庭經濟狀況，也能讓孩子在成長過程中看見希望與榜樣，進一步打破貧窮世代循環。

中國信託慈善基金會表示，未來將持續結合金融專業、企業資源與社會力量，深化脫貧服務網絡，陪伴更多弱勢家庭建立自立能力，走出貧窮循環，讓每一個孩子都能在更穩定、更有希望的環境中成長。