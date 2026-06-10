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中信助弱勢家庭逆轉人生

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中信慈善基金會昨日舉行2026信扶之星表揚典禮，由衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐與中信慈善基金會副董事長陳國世等人，肯定十位創業家長努力翻轉人生。中信慈善基金會／提供
中信慈善基金會昨日舉行2026信扶之星表揚典禮，由衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐與中信慈善基金會副董事長陳國世等人，肯定十位創業家長努力翻轉人生。中信慈善基金會／提供

台灣近年經濟成長亮眼，但高物價與貧富差距，也讓許多弱勢家庭面臨沉重生活壓力。今年適逢中國信託成立60周年，同時也是「信扶專案」推動滿15周年的重要里程碑。根據統計，該專案迄今已協助超過1,000戶弱勢家庭成功創業，並改善超過2,200名弱勢兒少的生活環境與成長條件。

單親媽媽林琬晴曾因創業失敗負債，一度連續兩個月沒有收入，只能帶著年幼女兒四處兼差、跑外送。直到接受中國信託慈善基金會「信扶專案」的免費財務諮詢與創業輔導協助下，她重新開設粥品麵店，逐步走出人生困境。

中國信託慈善基金會與中國信託商業銀行自2011年起共同推動「信扶專案」，以「以工代賑、脫離貧窮」為核心理念，透過創業貸款、專業培訓、財務管理及長期陪伴等方式，協助弱勢家庭建立穩定收入來源，改善生活處境。基金會昨（9）日舉辦「2026信扶之星表揚典禮」，表揚十位透過自身努力成功翻轉人生的信扶家長。獲獎者不僅創業營運超過18個月，且維持正常還款紀錄，積極接受顧問輔導，同時兼顧家庭與親子關係，展現高度韌性與責任感。

今年獲選的信扶之星來自不同產業，包括餐飲、美容、美甲、文創藝術以及無障礙交通接送等領域。雖然背景各異，但共同點都是曾面臨經濟困境，卻透過努力與專業協助逐步重建生活，成為家庭的重要支柱。

衛生福利部社會救助及社工司副司長楊雅嵐出席活動時表示，脫貧工作需要政府、企業及民間團體共同投入資源與力量。「信扶專案」多年來成功協助許多弱勢家庭改善生活，不僅創造經濟價值，也讓更多孩子擁有穩定成長環境，期待未來能持續透過公私協力，幫助更多家庭翻轉人生。

中國信託慈善基金會副董事長陳國世則指出，弱勢家庭最需要的往往不是一次性的金錢補助，而是一個重新站起來的機會。基金會長期相信，透過專業輔導、陪伴與能力培育，能夠幫助家長找回自信與生活主導權，進而改變整個家庭的未來。 他強調，當家長獲得穩定收入來源，不僅能改善家庭經濟狀況，也能讓孩子在成長過程中看見希望與榜樣，進一步打破貧窮世代循環。

中國信託慈善基金會表示，未來將持續結合金融專業、企業資源與社會力量，深化脫貧服務網絡，陪伴更多弱勢家庭建立自立能力，走出貧窮循環，讓每一個孩子都能在更穩定、更有希望的環境中成長。

中國信託 創業 中國信託商業銀行

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