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彭金隆提「全齡金融」兩概念 用新技術推新服務

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
金管會主委彭金隆。記者林伯東／攝影
金管會主委彭金隆。記者林伯東／攝影

金管會主委彭金隆昨（9）日揭示「全齡金融」的概念，強調在高齡化社會下，客群已有明顯改變，需求也在移轉，金融服務必須與時俱進，首先是金融服務業者應有全新經營思維，因應人口結構變動而調整。其次是重新認識客戶的新需求，保險業從損失填補朝向損失預防，銀行業也必須重新思考金融服務的定位，用新技術提出新服務。

彭金隆昨出席南山人壽「百歲人生 有備而來」論壇，他表示，長壽是全人類未來須面臨的問題，因此提出「全齡金融」概念，即所有金融服務業需有全新經營思維、重新認識客戶需求並提供新服務，並透露與衛福部長石崇良密切討論如何讓保險業助力衛福部，未來對高齡和幼兒照顧做得更好。

彭金隆表示，在面臨高齡化社會時，長壽確實是人生一大樂事，但若要面對長壽的健康風險與財務風險，則經常成為一大負擔，而這也是未來全人類需面對的問題，站在金管會的立場，期待金融服務可成為解決助力風險的重要支柱，因此提出全齡金融的概念。

所謂的「全齡金融」，彭金隆解釋說，過去金融業目標客群約在20至65歲左右，現在高齡化社會下，客群已有明顯改變，需求也在移轉，金融服務必須與時俱進，首先是金融服務業者應有全新經營思維，因應人口結構變動而調整。

其次是重新認識客戶的新需求，例如，保險業的角色從損失填補朝向損失預防，甚至提供更多創新服務，協助大眾度過各個人生階段；以銀行業為例，高齡者也許面臨子女不在身邊、誰來守護資產直到人生終了的議題，未來銀行也必須重新思考金融服務的定位，用新技術提出新服務。

彭金隆 南山人壽 高齡化

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