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上市櫃第1季海外收益攀高 衝上2,961億 AI 供應鏈包辦獲利榜前三名

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

AI熱潮帶旺獲利，也帶動台商海外擴張潮。據金管會昨（9）日統計，今年首季上市櫃公司赴海外投資大增3,627億元、收益衝上2,961億元，規模與收益同步改寫史上同期新高。其中電子零組件、其他電子與半導體等AI三雄，成為最大獲利引擎。

從家數、投資規模到投資收益三大指標來看，台商海外布局持續升溫，同時也加速撤出大陸市場。

據金管會截至3月底，共1,381家上市櫃公司在海外設點或投資，占整體上市櫃公司近75%，等於每四家公司就有三家布局海外市場。

從投資金額來看，企業海外擴張腳步明顯加快。今年第1季海外投資增加3,627億元，增額是史上同期新高，推升累計投資規模達11兆3,461億元。

證期局主秘王秀玲表示，首季海外投資大增，主要是企業併購或新設海外子公司，及海外子公司擴廠、營運資金需求與參與現金增資所帶動。其中又以半導體業累計投資金額最高。

相較海外投資大幅成長，首季上市櫃公司對陸投資僅增147億元。若扣除美元升值帶來約133億元匯率影響後，實際新增投資僅14億元，幾乎呈現停滯，顯示企業新增投資不再重押大陸。

企業積極布局海外，也開始反映在獲利表現上。據統計，今年首季海外投資收益達2,961億元，同步改寫歷史同期新高，年增544億元或22.5%。

若從產業別觀察，AI供應鏈幾乎包辦海外獲利排行榜前三名。電子零組件業首季海外投資收益719億元居冠，其他電子業705億元居次，半導體業則以605億元排名第三。

不僅獲利規模居前，三大產業成長力道也相當驚人。其中其他電子業年增53%最高，半導體業年增近五成，電子零組件業年增約四成，反映AI伺服器、高效能運算（HPC）與資料中心需求持續爆發。

三大產業合計賺進2,029億元，占整體海外投資收益2,961億元近七成，成為推升台商海外獲利創高的最大功臣。

金融圈指出，台商海外投資正逐步轉向市場布局與供應鏈重組。尤其2018年美中貿易戰後，企業加速分散生產基地，海外投資規模一路攀升。

海外投資與獲利同步創高，反映台商全球布局持續深化，也顯示近年擴廠與供應鏈重組效益正逐步發酵。

金管會 半導體 大陸

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