券商掀募資潮 衝放款動能 國泰證現增50億 國泰金將全數認購

台股飆漲，證券業放款動能告急，近期證券業吹募資風，繼元大證、凱基證陸續宣布發債計劃後，國泰金控（2882）昨（9）日代子公司國泰證券公告，董事會已通過辦理現金增資案，將由母公司全數認購50億元，注資證券業務拓展。

台股市場近期持續上揚，基本面強勁帶動指數走揚，然而，多家證券商的「不限用途款項借貸」（股票質押）等核心業務水位也告急，為了擴大券商的業務承作量能，各大金控紛紛出手為旗下證券子公司「補血」。

國泰金控表示，今年以來資本市場熱絡，台股交易量大幅提高，日均量屢屢突破2兆元，子公司國泰證券業務規模持續擴大，客戶資金運用及業務承作需求倍數增長，為支持其業務發展及強化資本結構，擬全數認購國泰證券辦理每股50元，發行1億股之現金增資，共計50億元，以進一步提升其資本適足性及獲利能力。

法人分析，隨著股市行情大好，投資人融資借貸的需求激增，而這也是券商賺錢的核心業務之一，但法規對證券商有資本適足率的嚴格要求，若業務規模要擴大、賺更多錢，就必須有更雄厚的資本做後盾。國泰金此次大手筆注資，將能有效提升國泰證券的資本適足性與市場競爭力。

事實上，這波台股熱潮催生券商的資本需求，進而需要透過現金增資或者發行債券挹注資本，並非國泰證券獨有，國內其他大型券商今年也動作頻頻，採取發行公司債的方式在市場籌措銀彈。

元大金控旗下元大證券於今年3月董事會通過發行上限150億元的無擔保普通公司債，其子公司元大證金也通過發行36億元公司債，其中有30億元由元大證券直接取得，顯見其為客戶交易股票、擔保放款、融資融券等業務擴大規模超前部署。

另外，凱基金控旗下的凱基證券也在5月董事會決議發行不超過200億元的無擔保普通公司債，其中包含主順位債券150億元及次順位債券100億元（兩者額度內搭配發行），目的是充實營運資金並強化財務結構，推測同樣與這波台股多頭行情有關。